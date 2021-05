https://cz.sputniknews.com/20210505/bobosikova-se-oprela-do-koalice-spolu-a-jejich-fantazie-prichazi-generace-czexit-pta-se-14378600.html

Bobošíková se opřela do koalice SPOLU a jejich fantazie. „Přichází Generace czexit?“ ptá se

Moderátorka a zakladatelka Institutu svobody a demokracie Jana Bobošíková se ve svém novém videu pustila do trojkoalice SPOLU. Zmiňuje jejich program a také... 05.05.2021, Sputnik Česká republika

V nové části pořadu Aby bylo jasno se Bobošíková věnuje trojkoalici SPOLU ve složení stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL a jejich programu. Moderátorka konstatuje, že se nejedná o ledajaký program, jelikož na něm podle jejích slov pracovalo 10 týmů, 300 expertů a programu všichni věnovali celkem 1800 hodin. Bobošíková následně zmiňuje, že tento tým lidí, kteří pracovali na daném prohlášení, přišli na to, že Evropská unie nemá alternativu. Moderátorka vzápětí pokládá řečnickou otázku, proč tomu tak je, a poskytuje i odpověď z programu: „Evropská unie je zárukou naší bezpečností, a to i zajišťováním stability na evropských hranicích.“Následně však poukazuje na to, že v další části jejich programu se píše, že Evropská unie musí chránit hranice efektivněji.Bobošíková se poté věnuje čtyřem mužům ze severu Moravy, kteří bojují proti Evropské unii. Podle jejích slov nesouhlasí totiž s tím, že se vrací cenzura a některé názory jsou vytlačovány a že se pod tlakem unie „boří národní identita“.Boj broti cenzuřeVysvětlila, že toto uskupení uspořádalo veřejnou sbírku na boj proti cenzuře, aby mohli vytvořit kampaň proti přijetí eura a aby mohli vzdělávat mladou generaci. Bobošíková uvádí, že vytyčený cíl, tedy 400 tisíc korun, převýšili, jelikož asi od tisícovky dárců vybrali přes milion korun.Bobošíková se dále zabývá migrací. Vysvětluje, že trojkoalice ve svém letošním programu trvá na tom, že si každá země EU mohla svobodně zvolit svou vlastní migrační politiku a přistup k žadatelům o azyl. V závěru pořadu se moderátorka svých diváků ptá, zda je možné konzervativní trojkoalici věřit, když její politici „říkají pokaždé něco jiného“. „Trojkoalici SPOLU nevěřím. Stejně jako moravští euroskeptici. A těm, těm držím palce,“ uvedla závěrem.

