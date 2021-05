https://cz.sputniknews.com/20210505/bylo-to-proste-silnejsi-nez-ja-soukalova-chystala-prekvapeni-ktere-ale-nedopadlo-podle-predstav-14383801.html

„Bylo to prostě silnější než já.“ Soukalová chystala překvapení, které ale nedopadlo podle představ

Těhotná moderátorka a bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová zveřejnila na sociální síti svou fotku s téměř prázdnou formou od dortu. Pochlubila se, že... 05.05.2021, Sputnik Česká republika

Na černobílém snímku je vidět Gábina s úsměvem od ucha k uchu, jak ukazuje téměř prázdnou dortovou formu.Soudě podle vyjádření Gábiny to vypadá, že místo překvapení, které pro někoho chystala, to nakonec dopadlo jako překvapení pro ni samotnou. Pro některé sledující je Gábina pozitivním člověkem. „Jsi nesmírně pozitivní člověk a nabíjíš svou energií spoustu ostatních lidí.“Lidem neuniklo také to, jak bývalá biatlonistka vypadá. „Moc ti to sluší, jsi úžasná a skvělá, prostě šikulka,“ nešetřilo se chválou v komentáři.A poznámky padaly i směrem k požehnanému stavu, ve kterém se Gabriela nachází. „Vypadáte opravdu šťastně..tak jen tak dále.. těhostenstvi nezná limity.“Gabriela SoukalováGabriela Soukalová je bývalá česká reprezentantka a dvojnásobná stříbrná medailistka z Olympijských her 2014 v Soči v biatlonu. V roce 2017 se stala prvním biatlonistou, který vyhrál českou anketu Sportovec roku v kategorii jednotlivců, a popáté se umístila v elitní desítce nejlepších českých sportovců.Poslední závody absolvovala na jaře 2017, v další sezóně nestartovala kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům a ke sportu se nevrátila ani v následujícím ročníku. V květnu 2019 oficiálně oznámila ukončení své sportovní kariéry.Co se týče jejího soukromého života, v září 2020 Soukalová potvrdila, že se rozvádí. Jako partneři se s manželem podle jejích slov rozešli již před několika měsíci a žádost o rozvod tak byla jen formalitou.V současné chvíli je Gábina šťastná s novým partnerem Milošem. Na začátku března navíc pár oznámil radostnou novinku, že čekají prvního potomka.

