https://cz.sputniknews.com/20210505/byvaly-premier-promluvil-o-prefabrikatoru-lzi-prameniciho-ze-seznamu-14384224.html

Bývalý premiér promluvil o „prefabrikátoru lží“ pramenícího ze Seznamu

Bývalý premiér promluvil o „prefabrikátoru lží“ pramenícího ze Seznamu

Bývalý premiér a předseda ČSSD Jiří Paroubek komentuje pro První zprávy článek na Seznamu od Janka Kroupy, v němž padlo obvinění na adresu vicepremiéra a... 05.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-05T18:25+0200

2021-05-05T18:25+0200

2021-05-05T18:25+0200

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

seznam zprávy

jiří paroubek

kritika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/924/53/9245371_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_e108cf90f2fdd9486c3f66ad9d541f35.jpg

„Jan Hamáček se v politice pohybuje – pokud beru pouze úroveň Poslanecké sněmovny a vlády – od roku 2006. Nemyslím, že za tu dobu udělal nějakou hrubou nebo dokonce katastrofální politickou chybu. Anebo že by nechápal politické souvislosti a reálie, které s vysokou politikou souvisí anebo z ní vyplývají,“ upozornil autor komentáře.Pokud 7. dubna dostal místopředseda vlády a ministr zahraničí od BIS avízo, že existuje podezření na zapojení ruských agentů do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014, pak podle Paroubka lze těžko předpokládat, že by mu tedy unikly některé souvislosti.„BIS, jak ukázal ostatně vývoj v následujících dnech, celou informaci přenesla – jak je u ní ostatně obvyklé – prostřednictvím spřátelených novinářů do veřejného prostoru. Zřejmě ještě dříve, nežli o celé záležitosti byli informováni nejvyšší ústavní činitelé. Nikdo z vedoucích ústavních činitelů tak fakticky neměl ani milimetr prostoru pro nějaká vyjednávání s Ruskem,“ argumentuje svůj názor expremiér.Paroubek tvrdí, že existují přímé informační vazby mezi lidmi z BIS na lidi z Respektu (Ondřej Kundra a spol.).„A samozřejmě také na Janka Kroupu, případně Jiřího Kubíka. A to bez ohledu na to, kde je právě novinářský domicil těchto dvou lidí,“ podotkl.Paroubek označil investigativního novináře Kroupu za „prefabrikátora lží“, který vůbec nepostupuje logicky.Následně Paroubek vyzdvihl, že nic, co v této zemi ví více lidí nežli jeden, není tajné. Doplnil, že celá věc je vymyšlená.Podle názoru expremiéra slouží podobná úsilí zájmům těch, kdo chtějí urychleně odstranit tuto vládu, a to ještě předtím, nežli se stabilizuje její pozice po ukončení druhé vlny pandemie.„Někdo se bojí, že opozice v říjnových volbách do sněmovny ostrouhá. Proto chce přiblížit volby do co nejbližšího možného termínu. A tak prefabrikuje lži a k tomu používá obvyklé hnojomety. V tomto případě o nic jiného, než o sprostou prefabrikaci lží nejde,“ vysvětluje bývalý předseda vlády.Paroubek je přesvědčen, že jde jen to, donutit „váhající“ poslance opozice nejen k vyjádření nedůvěry Babišově vládě, ale také k rozpuštění Poslanecké sněmovny.Smutné stránky z minulosti a smutné výhledy V komentáři se Paroubek zmínil o tom, kdo je Janek Kroupa.„Já ze všech kauz, které rozvíjel proti vládám sociální demokracie ve svých nejrůznějších novinářských působištích, připomenu jen jednu za všechny ostatní. Byla to kauza Budišov, jež proběhla před komunálními a senátními volbami v roce 2006 a která byla rovněž zaměřena proti sociální demokracii,“ zavzpomínal expremiér s dovětkem, že tato strana, tehdy pod jeho vedením, získala v červnu 2006 ve sněmovních volbách grandiózní, téměř třetinovou podporu veřejnosti.„Šlo o to ji trochu tuto podporu rozbít. Na scéně se objevil J. Kroupa s kauzou Budišov, v níž byl použit zjevný policejní agent (ještě si zřejmě odpykává svůj trest v nápravném zařízení), který provokoval starostu Budišova, Péťu, a některé další sociální demokraty k nepřiměřeným vyjádřením v opilosti. Kladl jim na opileckých seancích provokativní otázky, když spolu mazali deku a celou diskusi nahrával pro policii. Celá věc byla prefabrikovaná a vrcholem všeho bylo zatčení mé bývalé náměstkyně na ministerstvu pro místní rozvoj, dnešní eurokomisařky Věry Jourové a její falešné obvinění. To ovšem nespáchal Janek Kroupa, ale jeho kámošové z tzv. elitního policejního útvaru. Z tohoto Kubiceho útvaru Kroupa jen čerpal bohaté prefabrikované informace. Tedy spiknutí jako hrom. Policejní konfident – falsa vytvářející policejní útvar – a ochotný novinář či novináři,“ popsal události z minulosti bývalý předseda vlády.Podle Paroubka to skončilo tím, že všichni „obvinění“ včetně teatrálně zatčené V. Jourové byli po krátkém čase propuštěni z vazby a ti obžalovaní byli v soudním procesu všichni zproštěni viny.Autor komentáře předpokládá, že na mimořádné schůzi sněmovny anebo na mimořádně zařazeném bodu jednání sněmovny Jan Hamáček, spolu s účastníky schůzek z bezpečnostních složek, celou věc jasně vysvětlí.„Ale opozice zcela nepochybně prefabrikát Kroupy a Seznamu opět použije k frontálnímu útoku na vládu. Bohužel, tato ztráta času Poslanecké sněmovny bude znamenat ve svých důsledcích neprojednání některých pro republiku a občany tolik potřebných zákonů,“ uzavřel Paroubek.

https://cz.sputniknews.com/20210504/me-ten-clanek-sokoval-hamacek-si-polozil-otazku-komu-by-kauza-mohla-poslouzit--14369971.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

seznam zprávy, jiří paroubek, kritika