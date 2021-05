https://cz.sputniknews.com/20210505/daniela-pestova-je-v-super-forme-modelka-zverejnila-snimek-v-pradle-a-lide-byli-v-soku-14380861.html

Daniela Peštová je v super formě. Modelka zveřejnila snímek v prádle a lidé byli v šoku

Daniela Peštová je v super formě. Modelka zveřejnila snímek v prádle a lidé byli v šoku

Modelka Daniela Peštová se i ve svých padesáti letech může pochlubit vypracovanou postavou. Dokázala to na své nedávné fotografii, kterou publikovala na... 05.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-05T22:31+0200

2021-05-05T22:31+0200

2021-05-05T22:31+0200

celebrity

daniela peštová

modelka

fotografie

celebrita

instagram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/03/12300684_0:0:2691:1515_1920x0_80_0_0_9f898ae9f20ea8891914fadea753f55d.jpg

Na snímku pózuje Peštová v koupelně ve sladěném spodním prádle. Na hlavě má ručník a fotku doplňuje zajímavost – že je černobílá.Nutno podotknout, že snímek vyvolal nespočetné reakce jejích sledujících. Například známá slovenská zpěvačka Dara Rolins se zřejmě nezmohla vůbec na slova, jelikož zareagovala pod fotkou pouze emotikonami plamínků ohně. Padesát let by Daniele hádal jen málokdo a jistá uživatelka dala její postavu do souvislosti i s jejími dětmi. „Takhle top postava po několika porodech+věk, wau, smekám,“ neskrývala šokování sledující.Někteří pak Danielu označili za anděla a padaly dokonce i takové poznámky, že přeci tato modelka nemůže stárnout.Daniela PeštováDaniela Peštová se narodila v Teplicích a je česká supermodelka. Nejprve chtěla studovat na vysoké škole, ale po vítězství v modelingové soutěži se přestěhovala do Paříže a začala spolupracovat s Madison Modeling Agency. Poté se přestěhovala do New Yorku, kde se rozběhla její kariéra. Vidět jsme ji mohli na titulkách známých časopisů, jako je Marie Claire či Cosmopolitan. Kromě jiného pracovala například pro takové značky jako L'Oréal či Victoria's Secret.Byla manželkou Tommase Butiho, se kterým má syna Yannicka. Rozvedla se s ním v roce 1998. Poté se stal jejím partnerem slovenský zpěvák a porotce SuperStar Pavol Habera. Mají spolu dcerku Ellu Joy Annu a syna Paula Henryho.

https://cz.sputniknews.com/20210501/dara-rolins-ukazala-luxusni-telo-krome-lichotek-ale-prisla-i-kritika-14344091.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

daniela peštová, modelka, fotografie, celebrita, instagram