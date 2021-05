https://cz.sputniknews.com/20210505/dobry-sluha-ale-zly-pan-vadim-petrov-promluvil-o-tajnych-sluzbach-ke-kauze-vrbetice-14383392.html

Dobrý sluha, ale zlý pán: Vadim Petrov promluvil o tajných službách ke kauze Vrbětice

Dobrý sluha, ale zlý pán: Vadim Petrov promluvil o tajných službách ke kauze Vrbětice

„Pokud jedna část společnosti tu druhou obviňuje z šíření dezinformací a přitom dezinformace, které se jí hodí, používá pro podporu vlastních tvrzení - je to vrcholným pokrytectvím. Tajné služby můžou být dobrým sluhou, ale zlým pánem. Mají zůstat tajné, mají se držet ve stínu. Patří tam. Jejich poznatky se nemají oznamovat v sobotním prime timu v televizi. Hamáčka dohnala vlastní „zpravodajská hra“,“ myslí si Vadim Petrov.Svůj post Petrov doplnil o obrázek, na němž je napsáno: „Kroupa je vůl.“Uzavřené jednání Poslanecké sněmovnyVčerejší schůze Sněmovny za zavřenými dveřmi, kde jednali o údajném plánovaném handlu Jana Hamáčka, kdy měl ututlat Vrbětice výměnou za milion vakcín Sputniku V a setkání Joe Bidena a Vladimira Putina v Praze, byla po několika desítkách minut přerušena. Stihl vystoupit jen samotný ministr vnitra Jan Hamáček.Podle českých médií, která se odvolávala na místopředsedu KDU-ČSL Jana Bartoška, se jednání vymklo, když se přítomní začali navzájem osočovat.Mimořádný bod byl přerušen, protože schůze začala probíhat vzájemným osočováním a úplně se to vymklo z nějaké smysluplné diskuze,“ uvedl Bartošek a obratem dodal: „Přestalo to mít smysl.“Hosté, jimiž na jednání byli šéfové tajných služeb a policejní prezident, se nedostali ke slovu. Vystoupit nedokázal ani předseda vlády Andrej Babiš.Bartošku, podle jeho slov, mrzí, že se Babiš nevyjádřil. Marian Jurečka po jednání údajně sdělil, že neuslyšel nic, co by zmiňovanou cestu Jana Hamáčka vysvětlovalo.S informacemi, že Jan Hamáček měl údajně připravovat výměnný obchod s ruskou stranou, přišel portál Seznam Zprávy. Jan Hamáček mezitím informoval, že podal na autora materiálu žalobu a bude požadovat odškodné ve výši 10 milionů korun. Vyzval přitom některé politiky, kteří ho označili za vlastizrádce, k omluvě.

