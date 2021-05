https://cz.sputniknews.com/20210505/eurosvazaci-a-totalni-amateri-nastavili-latku-vysoko-analytik-stefec-o-hamackovi-a-vrbeticich-14385613.html

„Eurosvazáci a totální amatéři nastavili laťku vysoko.“ Analytik Štefec o Hamáčkovi a Vrběticích

Analytik Jaroslav Štefec se podivil na novým kolem „extempore“ okolo údajně plánované cesty Jana Hamáčka do Moskvy, aby tam handloval kauzu Vrbětice za... 05.05.2021, Sputnik Česká republika

„Dnešní (včerejší – red.) extempore okolo „plánované – neplánované cesty – necesty“ vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka do Moskvy, které předvedla sbírka nadšených eurosvazáků, totálních amatérů a mimoňů, nazývající sama sebe „poslanci“, nastavilo laťku pomyslné nechutnosti a hlouposti těchto „představitelů lidu“ a jejich leaderů tak vysoko, že na její překonání nedosáhne snad už ani proslulý Pepek Vyskoč,“ myslí si Štefec.Podle jeho názoru je těžké odhadnout, o co v kauze Hamáčkovi údajné cesty do Moskvy šlo, neboť Rusy by milion dávek vakcíny „až zas tak moc nevytrhl“.„Variant je několik. Včetně té, že příprava cesty do Moskvy byla krycím manévrem k odlákání pozornosti od kroků našich „čučkařů“, chystajících se k ráznému odhalení zločinů Pata a Mata ruského GRU, komické dvojice Alexandr Miškin a Anatolij Čepiga,“ uvedl analytik.„Bez ohledu na to, co se skutečně stalo, má Jan Hamáček obrovskou kliku, že se do této šlamastiky dostal čtvrtého dne měsíce května osvíceného roku 2021 v české kotlince. Naše poslanecká sněmovna totiž není ani stínem toho, co se nazývá Sněmovnou lordů britského parlamentu a Andrej Babiš není ani stínem premiéra Winstona Churchilla,“ dodal Jaroslav Štefec.Problémem Jana Hamáčka je, jak si myslí Štefec, že se stal příliš exponovaným člověkem v příliš vysoké hře.„Jeho problémem je, že se stal exponovanou figurkou v hrách figur tak mocných, že pro ně neznamená prakticky nic nejen on, ale ani celá Česká republika. Pokud by jeho zmizení ze scény nikoliv jen politické bylo jimi pociťováno jako přínos, bylo by otázkou jediného lusknutí prstů. Samozřejmě umístěných na příslušné ruce,“ uzavřel své vyjádření Jaroslav Štefec.Neveřejné jednání o HamáčkoviPoslanecká sněmovna dnes pokračuje v neveřejném jednání ohledně informací o údajné cestě Jana Hamáčka do Moskvy, aby tam vyměnil kauzu Vrbětice za milion vakcín Sputnik V a příslib, že se plánované setkání Joe Bidena a Vladimira Putina odehraje v Praze.Na jednání sněmovny za zavřenými dveřmi byli opět pozváni ředitelé všech tří českých tajných služeb - Jan Beroun, Marek Šimandl a Michal Koudelka. Z jednání se omluvili policejní prezident Jan Švejdar a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.Poslanci museli z bezpečnostních důvodů znovu odevzdat všechny prostředky, které by umožnily jednání jakkoli zaznamenat.

