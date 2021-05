https://cz.sputniknews.com/20210505/inkvizice-kvuli-vrbeticim-muze-existovat-jen-jeden-spravny-nazor-14385948.html

Inkvizice kvůli Vrběticím. Může existovat jen jeden správný názor

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová musela na kobereček k premiérovi Babišovi. Dovolila si říct něco k Vrběticím, co odporuje jedinému správnému postoji. 05.05.2021, Sputnik Česká republika

Inkvizici by se atmosféra v naší republice líbila. Stačí říct kódové slovo Vrbětice a už se připravují mučidla, už hoří hranice. Existuje jen jedna správná verze tragického výbuchu, jen jedno obvinění platí. Když někdo chce zapochybovat, čeká ho veřejné zostuzení. I když ten někdo je ministryně spravedlnosti.O co jde? Paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová v rozhovoru pro server Novinky.cz prohlásila, že se domnívá, že existuje několik verzí v případě výbuchu skladů munice ve Vrběticích. Alespoň to platilo před týdnem.„Já jsem byla přítomna na vládě, když se to projednávalo, a řekla jsem na zvukový záznam, který je z vlády uchovávaný, k tomu své. A myslím, že jsem měla velmi obdobný názor jako pan prezident, aniž jsme se vůbec stihli domluvit, protože já jsem ten názor říkala první... Dokonce jsem uváděla další možné verze,“ řekla paní Benešová, aniž by verze blíž popsala. A pak? Pak musela jít potupně k premiérovi Andreji Babišovi, aby svůj postoj vysvětlila a přísahala, že už to nikdy nikde neřekne. Jakože existuje jen jedna jediná verze vrbětického výbuchu.„S paní ministryní jsem hovořil a celou situaci jsme probrali. Shoda je na tom, že aktuálně je pouze jedna vyšetřovací verze,“ sdělil Babiš médiím. A paní Benešová mlčí. Nebo mlčky souhlasí s vládní verzí.Se svým vysvětlením přispěchal i hrdinný ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček. Uvedl, že Benešová neměla tolik informací, neboť nebyla na výborech pro zpravodajskou činnost. „Přiznám se, že ten rozhovor mě vůbec nepotěšil. Stejně jako část projevu prezidenta nahrál někomu jinému než České republice,“ řekl. Komu nahrává Hamáčkův chaos, se přesně neví.Hotovo dvacet. Verze je jen jedna. Důkazy veřejnosti předloženy nebyly, ale to je jedno. Téhle vládě se musí věřit na slovo. Jen nás hlodá takový zvláštní pocit. Pocit, že až v říjnu proběhnou volby tak se všechno půjde k ledu. Na výbuch ve Vrběticích se pomalu zapomene. V tom boji o křesla a o vládní koalici se kauza vytratí. Jako ČSSD z Poslanecké sněmovny.A dál? Dál to bude jako s kauzou lithium před čtyřmi lety. Ruské špiony stát za mříže neposadí. Všechno se uloží do šuplíku na nějakém úřadu a ze šuplíku spis Vrbětice půjde do archivu. Jen ty česko-ruské vztahy budou nenávratně v trapu. Ale to novou vládu, třeba vedenou Piráty, pálit nebude.O tlaku na ministryni spravedlnosti kvůli kauze Vrbětice Sputnik hovořil s Bronislavem Kalvodou, místopředsedou Regionálního klubu SPD Libereckého kraje.„Celá záležitost ohledně výbuchů muničních skladů ve Vrběticích je od začátku velmi prapodivná. Já bych si nejprve položil otázku, jak je vůbec možné, aby na našem území byly skladovány bez řádného zajištění a ochrany nebezpečné výbušniny, munice, zbraně nebo vůbec jakýkoliv vojenský materiál a vybavení, který touží mít v rukou teroristé nebo jiní další darebáci zabývající se trestní a kriminální činností. To je fakt, který mi prostě hlava nebere. Navíc ještě k tomu báchorka o údajných ruských putovních špionech, kteří byli údajně namočeni do nepovedené otravy Skripalových a nyní také zanechali stopy ve Vrběticích. Že by tedy ruská GRU disponovala takovými amatéry, kteří žádnou akci nedotáhnou do konce a zanechají za sebou celou řadu stop je jako příběh z jiného světa.Po oznámení pana premiéra Babiše a ministra vnitra Hamáčka v médiích, že za výbuchy ve Vrběticích, kde bohužel zahynuli i dva naši spoluobčané, jsou odpovědní agenti ruských tajných služeb, byli poslanci SPD mezi prvními, kteří obratem iniciovali mimořádné schůze Parlamentních výborů bezpečnosti a obrany. Kolegové poslanci Radek Koten (SPD), který je předsedou výboru pro bezpečnost a Ing. Radovan Vích (SPD), který je rovněž členem tohoto výboru a zároveň místopředsedou výboru pro obranu, tak učinili. Jednání probíhala pochopitelně v utajeném režimu, ale oba dva se shodli v tom, že neexistují žádné přímé důkazy, aby celá záležitost byla postavena před soud a příslušné úřady mohly začít trestní stíhání. Ovšem řada politiků má bez přímých důkazů ihned jasno a začala štvavá kampaň vůči všemu ruskému, která vyústila v diplomatickou válku a vzájemnému vyhošťování diplomatů. Výsledkem bude zřejmě i naprostá paralýza Velvyslanectví České republiky v Moskvě, ze kterého si tak může naše slavná diplomacie udělat vzpomínkový skanzen a muzeum zašlých časů. Komu to tedy prospěje? České republice rozhodně ne.Týden po této zprávě promluvil k celé věci také náš pan prezident Ing. Miloš Zeman, který byl zvolen do své funkce přímou volbou drtivou většinou právoplatných voličů. Ten si nechal nezávisle celou kauzu prověřit a potvrdil tak slova předsednictva hnutí SPD. Dokonce prohlásil, že vyšetřovatelé pracují se dvěma možnými verzemi, což zvedlo okamžitě vlnu pobouření z řad politiků demobloku a jim poslušných masmédií. Zřejmě se tak opět trefil do černého, když kavárna kvičí. A paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová po jednání se zástupci zpravodajských služeb potvrdila prezidentova slova a dokonce uvedla, že existuje vyšetřovacích verzí víc než dvě. To ale premiér Babiš a ministr vnitra Hamáček jen zalapali po dechu a musela jít k panu premiérovi na kobereček. Není mi však známo, zda ze svých prohlášení ustoupila, či nikoliv,“ říká známý politik.Proč je tu ten tlak, aby vyšetřovací verze byla jen jedna? Vždyť už i média hlavního proudu spekulují o tom, že do výbuchu mohla být zapojena firma, která si pronajala sklad, ve kterém došlo k explozi.„Paradoxem celé této velmi smutné tragikomedie, při které bohužel zemřeli dva lidé, vznikly milionové škody a řada osob z okolí byla omezena v pohybu, je holý fakt, že i veřejnoprávní média dnes spekulují o více možnostech vyšetřovacích verzí. Také se tvrdí, že by do celé kauzy výbuchů mohla být zapojena i firma, co si vybuchlé sklady pronajala. Zajímavá informace rezonovala slovenskými médii, kterou zveřejnil bývalý elitní agent Slovenské informační služby (SIS) Pavol Forisch. Ten dokonce tvrdí, že výbuchy ve Vrběticích mají zakrýt obchody se zbraněmi, které míří k hrdlořezům z Islámského státu v Sýrii a které byly kryty z nejvyšších míst v České republice.„Slovenští a čeští politici opět lhali o výbuchu ve Vrběticích v roce 2014, který byl zinscenovaný, aby zametl stopy po chybějící munici, která skončila v rukou teroristů,“ napsal na svůj facebookový účet. Dále také uvedl, že se v těchto muničních skladech nacházely zbraně, se kterými se obchodovalo a pochopitelně tyto obchody a i aktivity českých zpravodajských služeb sledovala i ruská GRU. Důvodem monitorování byl fakt, že se české zbraně začaly objevovat od roku 2012 na Ukrajině a nadále se přesouvaly ke Svobodné arabské armádě (FSA), která bojovala z počátku konfliktu proti vládním vojskům Bašára al-Asada, Syrské arabské armádě (SAA) a následně splynula s militanty a hrdlořezy Islámského státu. Už toto bylo v rozporu s mezinárodním embargem na dovoz zbraní do Sýrie.Výbuch tedy zřejmě podle slovenského agenta SIS mohl legalizovat skutečnost, která by poukázala na chybějící stav a nepřítomnost části zbraní a munice, které by chyběly při následné inventuře v muničních skladech ve Vrběticích, neboť na mnoha místech tam ve skladech nezůstal po zinscenovaném výbuchu kámen na kameni. Otázek se tedy nabízí najednou mnoho,“ říká pan Kalvoda.Dozvíme se vůbec někdy pravdu, jak to bylo, nebo po volbách celá kauza skončí u ledu a pak v archivech?„Jak to bylo ve skutečnosti, je dnes těžké určit. Pravda ale vždy vyleze na povrch a nemusí to být hned. Zřejmě skutečná pravda bude zajímavá a mnoho lidí již dnes nemá klidné spaní. To vše ukáže čas. Řada osob bude chtít opět zametat stopy a viník má být jasný. Připomíná mi to opět scénky ze Švejka. Na našem území se pohybují ruští špioni, kteří umí dobře česky a jsou vyškoleni v důstojnických školách. No řekněte, co se za těch sto let změnilo, že opět všichni straší Ruskem? Řekl bych, že vůbec nic.Závěrem bych dodal, že principem demokracie a právního státu je presumpce neviny. Každý může být potrestán až po důkazním řízení na základě prokázání viny. Za současnou diplomatickou krizi však může také únik informací z průběhu vyšetřování směrem do novinářské komunity. To je potřeba vyšetřit a přijmout z úrovně vlády taková opatření, aby se to již neopakovalo. Česká diplomacie eskaluje problém vydáváním ultimát směrem k Ruské federaci, která ale nejsou řešením. Řešením je oboustranný dialog, nikoli konfrontace. Naše vlastenecké hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) usiluje o dobré ekonomické a vzájemné vztahy se všemi státy a Ruskou federaci nevyjímaje. Tato vláda není vládou odborníků, ale vládou ekonomických a politických diletantů, kteří jsou poslušní Bruselu. Tato vláda nejedná v zájmu České republiky a jejího lidu, nýbrž v zájmu cizáků a měla by skončit! Proto přijďte na podzim k volbám a rozdejte prostřednictvím volebních lístků nové karty.Tato země potřebuje radikální změnu systému, tato země potřebuje přímou demokracii,“ říká místopředseda Regionálního klubu SPD Libereckého kraje Bronislav Kalvoda.

