Izrael zaútočil raketami na syrské skladiště v Latákii

„Izraelským útokům bylo vystaveno civilní skladiště plastových výrobků na předměstí Latákie,“ oznámila agentura.Podle informací syrské státní televizní stanice Ikhbariya v důsledku incidentu zahynul jeden civilista a dva lidé byli zraněni.Policie v Latákii ohlásila mezitím Sputniku tři zraněné civilisty.Guvernér provincie Latákie ze své strany oznámil, že v důsledku izraelského útoku na civilní objekty v provincii jeden člověk zahynul a šest jich bylo zraněno, oznámila agentura SANA.Agentura oznámila s odvoláním na vojenský zdroj, že mezi zraněnými je žena a dítě. Útok způsobil materiální škody.

Sýrie je ze všech stran USraelsky obklíčená, a sankcovaná. USA si tam kradou ropu a bohužel i pan Erdogan má nějaké výhrady proti Assadovi. Situace v Sýrii je prostě hrozná a válečně poškozená. Zásobovací logistika do Sýrie je velmi omezená a to je velká tragédie. Irán se snaží pomáhat, ale úplně nejlepší by bylo, kdyby i Turecko a Sýrie se nějak slušně dali dohromady, což ale moc nevidím, protože Turecko v začátcích konfliktu kradlo v Sýrii ropu a vozili to v naklaďáku pryč, kdo ještě vzpomíná... Je i velká škoda, že to Rusko v Sýrii už moc nehlídá a nemají dále pro Sýrii žádné opravdové řešení, takže USraelci tam budou pořád buzerovat a jako na Kubě, nebo Palestině bude hrozit pomalá okupace... 🇮🇱🇺🇸🇪🇺👎👎🤮🚾🚾

