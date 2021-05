https://cz.sputniknews.com/20210505/kde-jsou-zaruky-ze-korcok-nezatahne-sr-do-financovani-teroristickych-cinu-poslanec-blaha-sokuje-14381873.html

„Kde jsou záruky, že Korčok nezatáhne SR do financování teroristických činů?“ Poslanec Blaha šokuje

Poslanec Národní rady Slovenské republiky Ľuboš Blaha se ve svém novém příspěvku dotazuje, zdali slovenská vláda podporuje státní terorismus. 05.05.2021, Sputnik Česká republika

„Všimněte si, jak slovenská média důkladně ignorují atentát na běloruského prezidenta Lukašenka, který se podařilo překazit,“ poznamenal autor komentáře.Poslanec dodal, že z přípravy této politické vraždy jsou obviněni představitelé běloruské opozice za asistence amerických tajných služeb.Dále Blaha ve své argumentaci pokračuje a stupeň jeho kritiky se zvyšuje.„Všichni si pamatujeme, jak ministr zahraničí Ivan Korčok velkolepě přislíbil, že pošle běloruské opozici 700 tisíc eur. V době, kdy nebyly peníze na státní podporu pro živnostníky, Slovensko otevřeně financovalo převrat v Bělorusku. Nehorázně a cynicky,“ připomíná politik.Následně Blaha klade otázky, které jsou pro vládu sousední země více než nepohodlné.„A teď - kde máme záruky, že peníze slovenských daňových poplatníků neskončily v rukou té části běloruské opozice, která připravovala vraždu Lukašenka? Kde máme záruky, že ministr Korčok nefinancoval státní terorismus?“ ptá se poslanec.Blaha se domnívá, že pokud měly organizaci atentátu skutečně na svědomí Spojené státy americké, jak tvrdí Rusko i Bělorusko, jde o státní terorismus.Na tomhle se Blaha však nezastavil a rozhodl dodat další poznámky k tématu. Poukázal na to, že Matovičova/Hegerova vláda posílá peníze různým nevládkám v zahraničí, které se věnují režimovým změnám, zvláště v Bělorusku.„Kde jsou záruky, že tyto nevládky nejsou jen fasádou pro zpravodajské operace západních tajných služeb? Kde jsou záruky, že Korčok Slovensko nezatáhne do financování teroristických činů?“ píše poslanec.Blaha neopomenul ani věhlasnou kauzu výbuchu, k němuž došlo na území v ČR před sedmi lety a kvůli kterému se momentálně odehrává diplomatický skandál mezi Českem a Ruskem.„Média tu už dva týdny žvaní nesmysly o českých Vrběticích, kde neexistují žádné důkazy proti Ruské federaci a kde je stále zjevnější, že jde jen o zpravodajskou hru, aby Američané vyšachovali Rusy z tendru o Dukovany,“ podotkl slovenský politik.Závěrečná část statusu Blahy zní pro Slovensko nelichotivě.„Ale nikdo neřeší, že v Bělorusku reálně chtěli spáchat atentát na prezidenta a mohly na to být použity i peníze od slovenské vlády. Toto je skutečný skandál.Věděli jsme, že jsou zloději, věděli jsme, že jsou diletanti... ale teroristé?“ podotkl poslanec.Četní sledující s Blahou souhlasili. Jak příklad uveďme jen některé reakce.„Jen si všimněte, že USA jsou všude zapojeny! Všude ... V zemích se přičiňuje k převratům ... Tak jako tomu bylo i u nás!! Lukašenka slovenská média vykreslovala jako diktátora, přitom pravda je úplně jinde!! To, co se děje ve světě, nemá obdoby. USA chtějí podmanit vše a jdou i přes mrtvoly a nemyslím si, že se tím nějak i tají!“ zareagoval Jožko Malý.„Pane Blaho, při diletantizmu této vlády bych se vůbec nedivila, kdyby se to, co píšete, ukázalo jako pravda. Stačí se podívat na to, v jakém hlubokém předklonu před Američany stojí Heger, Čaputová, Korčok, Naď a ostatní, a je mi jasné, že jsou schopni skočit tak, jak jim americká ambasáda přikáže. A ani to nepotřebují mít napsané na hlavičkovém papíře, úplně stačí poslat pokyny sms,“ napsala Janka Alexandrova.„Jsem přesvědčena, že jsou do toho zapleteni i naší lídři, přesně jak píšete pro naše živnostníky a rodiny nebylo, ale do Běloruska se peníze sypaly, to nebylo jen omylem,“ vyslovila se Jarmila Mindeková.

