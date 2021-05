Meghan Markleovou obvinili z plagiátorství

https://cz.sputniknews.com/20210505/meghan-markleovou-obvinili-z-plagiatorstvi-14383552.html

Vévodkyně ze Sussexu Meghan Markleová byla obviněna z toho, že její dětská kniha Lavička (The Bench) nápadně připomíná dílo druhé britské autorky z roku 2018. 05.05.2021, Sputnik Česká republika

Včera byla uveřejněna informace o tom, že v červnu vévodkyně ze Sussexu Meghan Markleová plánuje vydat dětskou knížku pod názvem Lavička. Nápad měl vzniknout na základě básně, kterou vévodkyně napsala na počest prvního Dne otců svého manžela prince Harryho měsíc po narození jejich syna Archieho.Objevily se však kritické ohlasy, které upozorňují, že knížka se nápadně podobá jiné knížce s názvem Chlapec na lavičce (The Boy and The Bench), autorkou které je Corrinne Averissová.Na obálce obou knih je vyobrazena lavička pod stromem, kterou obklopují ptáčci.Jedna ilustrace knihy Meghan Markleové, autorem které je vynikající umělec Christian Robinson, zobrazuje otce se synem, jak venku leží na lehátku.Podle některých názorů, se tento obrázek nápadně podobá obrázku z knížky Chlapec a lavička, kde je zobrazen otec se synem z ptačí perspektivy.Někteří lidé napsali na Twitteru:„Dříve než utratíte peníze na knihu ženy Harryho, přečtěte si Chlapce na lavičce od Corrinne Averissové a Gabriela Alboroza," napsala další.Knížka Meghan MarkeovéKniha, která dostala název Lavička (The Bench), by měla vyjít 8. června 2021. Nápad se zrodil z básničky, kterou Meghan napsala pro svého manžela prince Harryho na Den otců, měsíc po narození jejich syna Archieho. Právě báseň se později stala základem příběhu, který je v knize vyprávěn.Vydavatelství Random House plánuje vydat knihu i audio verzi. Namluvena bude samotnou Meghan Markleovou.Kniha je popsaná jako příběh, který dojímavě zachycuje rozvíjející se vztahy mezi otci a syny a připomíná nám, že existuje spousta způsobů, jak se může vytvářet a projevovat láska v rodině. Jde o zajímavé zobrazení pouta mezi otcem a synem z pohledu matky.

