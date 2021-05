Novinář Kroupa a šéf Seznam Zpráv: Za pravdivostí informací si stojíme. Představíme další důkazy

https://cz.sputniknews.com/20210505/novinar-kroupa-a-sef-seznam-zprav-za-pravdivosti-informaci-si-stojime-predstavime-dalsi-dukazy-14387175.html

„To, co teď říká, považuji za kouřovou clonu. Do jisté míry pochopitelnou reakci politika, který se dostal do úzkých, a zároveň absolutně není schopen věrohodně vysvětlit to, co se snažil vytvořit svojí cestou do Moskvy, do jejíž přípravy zapojil slovenské a ruské politiky a kterou veřejně oznámil. To vše v době a v situaci, kdy už druhý týden disponoval informacemi o tom, jak se vyvíjí vyšetřování případu Vrbětice,” prohlásil v rozhovoru pro svůj vlastní portál.Dodal, že za pravdivostí informací o tom, že Hamáček se chystal v Rusku vyměnit kauzu Vrbětice za milion dávek Sputniku V a slib, že se připravované setkání mezi americkým prezidentem Joe Bidenem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem uskuteční v Praze, si „naprosto stojí, stejně tak za prací svých redaktorů“.„Jako šéfredaktor Seznam Zpráv vám mohu potvrdit, že důkazy pro to, co jsme napsali, jsou opravdu silné. Sám jsem se s nimi seznámil,“ řekl v rozhovoru.Podle slov Kubíka se Jan Hamáček pomocí trestních oznámení pouze snaží odvrátit pozornost od faktů. „Fakta jsou Janu Hamáčkovi a všem účastníkům těch schůzek, které se odehrály na ministerstvu vnitra, známa a jasná. Myslím, že proto je důležité, aby ti dotyční účastníci vypověděli před Poslaneckou sněmovnou, nebo případně před komisí pro dohled nad tajnými službami, jak to bylo,“ prohlásil šéfredaktor.Janek Kroupa v ČTJan Hamáček podal trestní oznámení na autora článku Jana Kroupu. Ten byl hostem v pořadu České televize, kde svůj článek a svoji pozici v něm obhajoval.„Když bude nejhůř, tak jim dokážeme, že jsme si to nevycucali z prstu. Dneska v kontextu toho, co se děje, jsme důkazy uložili na bezpečné místo. Má k nim přístup omezený počet lidí,“ řekl ve vysílání České televize.Na otázku, zdali si nemyslí, že například mohl někomu naletět na předvolební hru, Kroupa uvedl: „My nepracujeme s jedním zdrojem. (…) Tohle si nemyslím.“Novinář Kroupa na ČT tvrdil, že cesta Jana Hamáčka do Ruska měla být pokusem o maximalizaci zisku za situace, kdy na základě informací od Pavla Zemana, vrchního státního zástupce, byl informován, že případ pro nedostatek důkazů nedojde k soudu, přestože prý byl zpravodajsky naprosto přesvědčivý.„Zítra zveřejníme další svědectví člověka, který v tom dni s Janem Hamáčkem mluvil a Jan Hamáček mu svoji motivaci osvětlil. (…) To je zdroj se zvukovým záznamem. Jestli tam dáme plné jméno (zdroje – red.), nevíme. V každém případě víme, že Jan Hamáček ví, kdo tenhle zdroj je,“ prohlásil ve vysílání české televize Janek Kroupa.Jednání Sněmovny Kvůli kauze okolo údajné cesty Jana Hamáčka do Ruska dnes podruhé jednala Poslanecká sněmovna za zavřenými dveřmi bez jakýchkoli záznamových zařízení.První kolo jednání za zavřenými dveřmi se konalo včera. Podle slov zúčastněných na něm stihl vystoupit pouze ministr vnitra Jan Hamáček. Jednání ovšem podle slov poslanců skočilo předčasně kvůli obstrukcím a vzájemnému osočování.

