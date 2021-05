https://cz.sputniknews.com/20210505/ovcacek-odhalil-oblibenou-praktiku-opozice-tyka-se-vaclava-havla-14382328.html

Ovčáček odhalil oblíbenou praktiku opozice. Týká se Václava Havla

Ovčáček odhalil oblíbenou praktiku opozice. Týká se Václava Havla

Tiskový mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček ilustroval chování, kterému se podle jeho soudu odevzdává takzvaná „demokratická opozice“. Rozhodně tím nepotěší mnohé... 05.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-05T16:10+0200

2021-05-05T16:10+0200

2021-05-05T16:10+0200

čr

jiří ovčáček

václav havel

jan hamáček

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/577/04/5770457_0:337:2443:1711_1920x0_80_0_0_ae84a4d1a11755b632f866d38cfe6388.jpg

„Oblíbená kratochvíle tzv. demokratické opozice: 1) Navléknout se do trička s VH, nápisem „Pravda a láska” a srdcem 2) Všem okolo vynadat do vlastizrádců, velezrádců, agentů a zaprodanců,“ uvedl hradní mluvčí na svém Facebooku.O několik desítek minut dříve Jiří Ovčáček vyzval volební koalici SPOLU ke slušnému chování. Její vyjadřování, podle jeho názoru, podkopává demokratické prostředí v zemi.„Politici koalice SPOLU musí okamžitě přestat s rétorikou ve stylu Urválka a Brožové-Polednové. Destruují demokratické prostředí soustavným obviňováním druhých z velezrady bez jakýchkoliv důkazů. Jsou to křivá a zlá slova, která tráví atmosféru v zemi. Začněte se chovat slušně!“ napsal mluvčí prezidenta Miloše Zemana.Jan HamáčekPředseda ČSSD Jan Hamáček vyzval předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou, předsedu KDU-ČSL Mariana Jurečku a předsedu ODS Petra Fialu, aby se mu omluvili za jejich slova o tom, že je vlastizrádce.Fiala na jeho žádost o omluvu uvedl, že Hamáček údajně je podezřelý, že „kupčil se suverenitou naší země“. Přičemž k těmto podezřením prý vedou jeho vlastní vyjádření, ale i zveřejněná zjištění médií. „Dokud detailně nevysvětlí všechny okolnosti plánované cesty do Moskvy, těchto podezření se nezbaví. A žádné omluvy se nedočká! Míč je na jeho straně hřiště. Měl by se ho chopit a začít hrát fér hru. Nejde jen o vysvětlení okolností jedné schůzky s šéfy tajných služeb,” prohlásil Petr Fiala.Markéta Pekarová Adamová uvedla, že prý se nemá za co omlouvat, přičemž Jan Hamáček prý jedná podle logiky, že nejlepší obranou je útok.Hamáčkova tiskovkaVicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček vystoupil na mimořádné tiskové konferenci, na které se vyjádřil k obviněním, že při cestě do Moskvy chtěl vyměnit dodávku ruské vakcíny Sputnik V za utajení výsledků vyšetřování výbuchu ve Vrběticích. Další podmínkou měl být příslib, že připravované setkání mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a americkým prezidentem Joe Bidenem se odehraje v Praze. Vicepremiér podá trestní oznámení na autory článku a vydavatele a žádá odškodnění ve výši 10 milionů korun.

https://cz.sputniknews.com/20210505/priznivci-nocnich-vlku-se-sesli-na-olsanskych-hrbitovech-14379124.html

https://cz.sputniknews.com/20210505/bobosikova-se-oprela-do-koalice-spolu-a-jejich-fantazie-prichazi-generace-czexit-pta-se-14378600.html

Kirk Venda flaška Havel byl vlastizrádce alkoholik 16

ignác Dnešek jen dokazuje, že hákový kříž se metamorfozóval do srdíčka. 11

14

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jiří ovčáček, václav havel, jan hamáček