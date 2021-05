„Pan Hamáček musí někomu hodně ležet v žaludku.“ ČSSD se postavila za ministra vnitra

https://cz.sputniknews.com/20210505/pan-hamacek-musi-nekomu-hodne-lezet-v-zaludku-cssd-se-postavila-za-ministra-vnitra-14377901.html

Poslanecký klub ČSSD je přesvědčen, že Jan Hamáček konal ve prospěch Česka i občanů. Aby potvrdili, že je ministr důvěryhodný, využili staré moudrosti... 05.05.2021, Sputnik Česká republika

Jak uvádí iDnes.cz, ČSSD rozdala novinářům papír nazvaný „Barometr důvěryhodnosti novináře Janka Kroupy“ a poslanec Roman Onderka připomněl kauzu Budišov z roku 2006 a nezákonnou vazbu současné eurokomisařky Věry Jourové, což byla kauza, která zásadně poškodila sociální demokracii několik týdnů před volbami.Opozice žádá, aby Sněmovna pokračovala v jednání o kauze kolem údajného pokusu ministra vnitra Jana Hamáčka ututlat výsledky vyšetřování výbuchu ve Vrběticích v roce 2014 výměnou za dohodu s Rusy o dodávce milionu vakcín ruské vakcíny Sputnik V. I když ČSSD podpoří pokračování jednání o kauze, je přesvědčena o důvěryhodnosti Hamáčka.Předseda zahraničního výboru Ondřej Veselý si také myslí, že článek je fejk.Kritizovali také atmosféru včerejší schůzi. Na uzavřeném jednání - bez přítomnosti kamer, novinářů a bez zápisu z jednání - v úterý poslanci debatu nedokončili.Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman řekl, že se styděl za průběh jednání Sněmovny. Poslanec ČSSD Jan Birke zmínil, že se poslanci chovali jako děti.„Za ČSSD chceme pokračování mimořádné schůze PS k Vrběticím a s výpovědí zpravodajců! Máme déjà vu: 2006 Kubiceho zpráva a Věra Jourová, 2017 Lithium. Budeme požadovat omluvu od @market_a,“ napsala pak na svém účtu na Twitteru Maláčová.Připomeňme, že web Seznam Zprávy přišel dříve s informací s odkazem na zdroje, že Hamáčkova plánovaná cesta do Moskvy neměla být kamufláží, jak bylo prezentováno veřejnosti.Podle zdrojů, na které se odvolává web, měl Hamáček sdělit tyto své plány účastníkům schůzky 15. dubna v kanceláři ministerstva vnitra. Šlo o to, že nabídkou měla být dohoda s Ruskem, v jejímž rámci měla být odložena vrbětická kauza a Rusko mělo za to výměnou dodat milion dávek ruské vakcíny. Kromě toho se měl ještě sejít ruský prezident Vladimir Putin a jeho americký protějšek Joe Biden v Praze.Hamáček obvinění popírá.Dodal, že článek obsahuje řadu spekulací a lží.

