Polsko chce od Dánska odkoupit vakcínu Johnson&Johnson

Polsko chce odkoupit vakcínu vyrobenou společností Johnson&Johnson od Dánska, napsal v příslušném dopisu polský premiér Mateusz Morawiecki dánské premiérce... 05.05.2021

„Poláci jsou v tématu očkování pozitivní a stále více mých krajanů využívá ochranu vakcín. V posledních dnech jsem obdržel informaci, že se Dánsko rozhodlo nezavádět vakcínu Johnson&Johnson na domácí trh. Pokud se Dánsko rozhodne některé své rezervy dále prodat, Polsko je připraveno tyto vakcíny odkoupit. Pro Polsko a Poláky by to byla víc než vzájemně výhodná dohoda. Bylo by to gesto solidarity, které posílí naše partnerství,“ uvedl Morawiecki v dopise citovaném televizním kanálem.Očkování proti koronaviru začalo v Polsku 27. prosince 2020. V posledních měsících země obdržela více než 15,3 milionu dávek vakcín od americké společnosti Pfizer a jejího německého partnera BioNTech, americké firmy Moderna, stejně jako britsko-švédské společnosti AstraZeneca a americké firmy Johnson&Johnson. Již bylo použito více než 12,2 milionu dávek: první dávku z dvou složek vakcíny přijalo 9,1 milionu obyvatel Polska, obě dávky očkování již má za sebou 3,1 milionu lidí.Dánsko již dříve odmítlo používat vakcíny vyráběné společnostmi Johnson&Johnson a AstraZeneca kvůli případům trombózy potenciálně spojenými s použitím těchto vakcín.„Dánsko odmítá používat vakcínu Johnson&Johnson. Úřady nevěří, že přínosy vakcíny převáží rizika vzniku krevních sraženin,“ bylo uvedeno ve zprávě ministerstva zdravotnictví.Předtím bylo používání vakcíny od farmaceutické společnosti AstraZeneca v Dánsku také zcela přerušeno.Vysvětlili, že rozhodnutí bylo učiněno na základě podezření o přítomnosti závažných vedlejších účinků po očkování lékem.Úřady království zároveň ale poskytly obyvatelům příležitost vybrat si jednu z těchto dvou vakcín na dobrovolném základě.

dánsko

polsko

