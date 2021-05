https://cz.sputniknews.com/20210505/priznivci-nocnich-vlku-se-sesli-na-olsanskych-hrbitovech-14379124.html

Příznivci Nočních vlků se sešli na Olšanských hřbitovech

Ve středu dopoledne se před Olšanskými hřbitovy v Praze sešlo několik desítek příznivců ruského motorkářského klubu Noční vlci. Kromě nich se však na místě... 05.05.2021, Sputnik Česká republika

Jak informuje web Novinky.cz, příznivci se sešli asi před jedenáctou hodinou, poté má následovat pietní akt u Památníku vojáků Rudé armády. Následně by se měli přesunout na Klárov a taktéž k památníku maršála Koněva na náměstí Interbrigády v Praze 6. Web uvádí, že se mezi příznivci objevil také poslanec Jaroslav Foldyna.Na danou akci dohlíží několik desítek policistů včetně kriminalistů, na místě je i antikonfliktní tým. U odpůrců byly k vidění vlajky Evropské unie a NATO a taktéž socha nahého prezidenta Putina.Nutno podotknout, že Policie ČR informovala na Twitteru, že na několika místech budou policisté v průběhu dne dohlížet na poklidný průběh pietních aktů.Již v minulém týdnu v pátek se sešla asi stovka příznivců před památníkem Rudé armády v Komenského sadech v Ostravě. Ačkoliv měli původně na místo dorazit i motorkáři z klubu Noční vlci, nakonec tomu tak nebylo, a to kvůli přísným protipandemickým opatřením. Tři desítky motorkářů, kteří sympatizují s klubem Noční vlci, uctily památku sovětských vojáků u památníku tankové bitvy u Staroviček také v neděli.Noční vlci již několik let pořádají jízdy Evropou do Berlína, a to u příležitosti výročí konce druhé světové války. Nutno podotknout, že některé země tyto výpravy považují za provokaci a označují to za bezpečnostní riziko.Za zmínku stojí, že ke vstupu do České republiky musí splnit člověk velmi přísné požadavky. Přes hranice totiž mohou vstoupit lidé jen v nezbytně nutných případech, zakázané jsou cesty za účelem turistiky nebo soukromé návštěvy bez závažného důvodu. Kromě toho vyžaduje země od cizinců i PCR testy. Všechna tato pravidla Noční vlky tak odradila.

Lajko Tak to má byť. Pokloniť sa padlym vojakom Červenej armády je hlavne česť a úcta, ktorá sa im tým dáva. Ešte že Noční vlci majú zdravý rozum. Všetka česť aj im. 5

15

