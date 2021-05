https://cz.sputniknews.com/20210505/rada-otazek-zustala-nezodpovezena-snemovna-kvuli-hamackovi-opet-jednala-za-zavrenymi-dvermi-14386866.html

„Řada otázek zůstala nezodpovězena.“ Sněmovna kvůli Hamáčkovi opět jednala za zavřenými dveřmi

ČTK po jednání za zavřenými dveřmi citovala Jana Bartošku, poslance za KDU-ČSL, který uvedl, že nehledě na již druhé jednání zůstala „řada otázek nezodpovězena“.Podle názoru Sněmovny by vláda měla uložit tajným službám a policii, aby prošetřily únik informací v případu kauzy Vrbětice. Nehledě na přítomnost šéfů tajných služeb od nich prý nezazněly žádné tajné informace.Jedním z těch, komu se tentokrát podařilo vystoupit, byl i předseda vlády Andrej Babiš. Na včerejším zasedání sněmovny za zavřenými dveřmi se podle informací zúčastněných podařilo vystoupit pouze Janu Hamáčkovi.Poslanecká sněmovna nicméně během jednání odmítla návrh, aby záležitost projednaly komise. Nehledě na to se má, podle informací médií, ve čtvrtek sejít komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství.„Už jsme to na výboru měli, informace jsme dostali, usnesení jsme přijali a nepředpokládám, že by někdo vnesl nějaké nové informace,“ prohlásil poslanec Robert Králíček (ANO) na téma možného dalšího jednání o tématu v rámci komisí.Podle slov Piráta Jana Lipavského ho dnešní uzavřené jednání přesvědčilo o tom, že Hamáček skutečně cestu do Ruska připravoval.„Mne to pouze utvrdilo v tom, že on tam chtěl cestovat, i když on sveřepě jaksi zapírá,” řekl.Hamáčkova žalobaVicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček dnes vystoupil na mimořádné tiskové konferenci, na které se vyjádřil k obviněním, že při cestě do Moskvy chtěl vyměnit dodávku ruské vakcíny Sputnik V za utajení výsledků vyšetřování výbuchu ve Vrběticích. Vicepremiér podá trestní oznámení na autory článku a vydavatele a žádá odškodnění ve výši 10 milionů.O těchto údajných plánech Hamáčka v úterý napsal portál Seznam Zprávy s odvoláním na nejmenované zdroje. Mělo se jednat o účastníky jednání s Hamáčkem na ministerstvu vnitra 15. dubna. Hamáček již včera tato tvrzení označil za lživá a odmítl je.„Mě ten článek šokoval, obsahuje řadu spekulací a lží,“ uvedl Hamáček.

