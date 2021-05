https://cz.sputniknews.com/20210505/registrace-na-ockovani-se-ode-dneska-otevira-pro-osoby-od-50-do-54-let-14378176.html

Registrace na očkování se ode dneška otevírá pro osoby od 50 do 54 let

Registrace na očkování se ode dneška otevírá pro osoby od 50 do 54 let

05.05.2021

2021-05-05T10:43+0200

2021-05-05T10:43+0200

2021-05-05T10:43+0200

V květnu by mělo do Česka dorazit 2,85 milionu dávek vakcín. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger se opakovaně nechal slyšet, že očkovací centra by denně mohla naočkovat i 100 tisíc osob. Doposud nejvyšším počtem očkovaných osob za jeden den bylo 77 000 v minulém týdnu.Kromě osob nad 50 let se teď můžou k očkování hlásit také osoby s chronickými chorobami nebo pracovníci určitých oborů, například akademičtí a také sociální pracovníci, pečující i osoby pracující v kritické infrastruktuře.Rozhodujícím faktorem je podle registračního portálu rizikové skóre skupin, následně věk.Premiér dále uvedl, že v červnu by se registrace na očkování mohla otevřít i pro všechny nad 16 let. Vše však závisí na vytíženosti očkovacích center.Od začátku očkování bylo podáno již 3,2 milionu dávek vakcín, obě dávky dostalo okolo milionu obyvatel.Ne všichni však mají zájem o očkování. Podle aktuálních statistik resortu zdravotnictví nejeví o očkování zájem více než 13 procent nejstarších seniorů. Ve věkové skupině 70 až 79 let se nezaregistrovalo více než 16 procent z nich.Ministr zdravotnictví proto ve spolupráci s pojišťovnami a lékaři hledá vhodné možnosti, jak lidi motivovat. Jednou z nich by mohly být covid pasy, které by umožňovaly cestovat po České republice a zahraničí.Koronavirus v číslechV úterý nadále převládala tendence snižování počtu nově nakažených a zvyšování počtu aplikovaných očkovacích látek. Za včerejšek laboratoře odhalily 2405 nových případů nákazy, což je o čtvrtinu méně než před týdnem. Naočkováno bylo 68 020 osob, v porovnání s předchozím úterým je to nárůst o 15 procent. Informace udává ministerstvo zdravotnictví.Pokračuje také osvobozování kapacit nemocnic. Ke dnešnímu ránu ministerstvo eviduje 26 procent volných lůžek s umělou plicní ventilací a 28 procent standardních lůžek s kyslíkem.Za zmínku také stojí, že v posledních dnech počet úmrtí na covid-19 v jednom dni většinou nepřevyšuje 50. Od začátku loňského března v ČR celkově nemoci podlehlo 29 479 lidí.Mírně klesla také hodnota reprodukčního čísla, které určuje, kolik osob se průměrně nakazí od jednoho pozitivně testovaného. Ze včerejších 0,90 se tak snížilo na 0,86.

