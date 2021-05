https://cz.sputniknews.com/20210505/sef-vojenske-rozvedky-rusko-se-na-zpravu-o-vrbeticich-vcas-pripravilo-14377181.html

Šéf vojenské rozvědky: Rusko se na zprávu o Vrběticích včas připravilo

Ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun promluvil v rozhovoru pro Hospodářské noviny o kauze Vrbětice. Kromě jiného například uvedl, že Rusové věděli s... 05.05.2021, Sputnik Česká republika

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

reakce

sankce

rozvědka

česká republika

usa

rusko

Web Hospodářské noviny se Berouna ptal, zda má informace o tom, že ministr vnitra Jan Hamáček nebo premiér Andrej Babiš zvažovali, že by informace o Vrběticích nezveřejnili. Na tento dotaz opověděl Beroun slovem „ne“. Šéf vojenské rozvědky uvedl, že kybernetický prostor je odrazem běžného života a společnosti. Podle jeho slov se v něm odehrávají rizika nebo konflikty, které se pak odrážejí v reálném světě. Dokonce je to podle něj někdy i indikátor toho, co se teprve bude dít. „Často jde o úvodní fázi událostí, k nimž dojde ve společenském a politickém životě,“ dovysvětlil.Zmiňme, že včera přišel web Seznam Zprávy s informací s odkazem na zdroje, že plánovaná cesta do Moskvy ministra vnitra Jana Hamáčka neměla být kamufláží, jak bylo prezentováno veřejnosti. Podle zdrojů, na které se odvolává web, měl Hamáček sdělit tyto své plány účastníkům schůzky 15. dubna v kanceláři ministerstva vnitra. Šlo o to, že nabídkou měla být dohoda s Ruskem, v jejímž rámci měla být odložena vrbětická kauza a Rusko mělo za to výměnou dodat milion dávek ruské vakcíny. Kromě toho se měl ještě sejít ruský prezident Vladimir Putin a jeho americký protějšek Joe Biden v Praze.Podle webu se schůze zúčastnil velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka, ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl, dále byl přítomen zmíněný ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun, policejní ředitel Jan Švejdar a později i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Kdo na schůzi chyběl, byl však zástupce Bezpečnostní informační služby.Nutno podotknout, Jan Hamáček tvrzení Seznam Zpráv odmítl již včera. A dnes například zveřejnil odkaz na článek, ve kterém se píše, co řekli účastníci zmíněné schůze. „Teď je snad všem jasno. Čekám omluvu od těch, kdo ze mě dělali vlastizrádce,“ uvedl.Rusko reagujeMluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová uvedla, že nepodložená obvinění proti Rusku ze strany Bulharska a České republiky jsou součástí rozsáhlé kampaně zahájené Západem proti Moskvě.Podle ní je tato část protiruské kampaně, stejně jako ostatních, charakterizována nedostatkem důkazů, nedostatečnou interakcí s Ruskem prostřednictvím dostupných kanálů.Dodala, že jak Bulharsko, tak Česká republika musí po svých prohlášeních o explozích a skladování zbraní ve skladech odpovědět na mnoho otázek.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci oznámili, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.V následné diplomatické přestřelce mezi Ruskem a Českem bylo vyhoštěno 18 ruských diplomatů z ruského velvyslanectví v Praze. Ti byli českou vládou označeni za „ruské špiony“. V reakci na to Moskva vyhostila 20 českých diplomatů z českého velvyslanectví v Moskvě. Česká strana tento čin považovala za přehnaný. Dala Rusku ultimátum, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy. Rusko na to však nepřistoupilo.Zatím posledním krokem roztržky bylo srovnání počtů diplomatů, kteří budou pracovat na ruském velvyslanectví v Praze s počty českých diplomatů v Moskvě. Ti ruští diplomaté, kterých se to týká, mají čas do konce května, aby opustili území České republiky.

K.K. „Poslední časy přijdou, když k jednomu zdravému přijde devět nemocných a řekne: jsi nemocný, protože nejsi jako my. “ - Veškeré služby, které máme jsou nemocné demokracií. Ne skutečnou, ale tou prozápadní. S ní i tzv opozice a mnoho vedoucích činovníků ve vládě. Soudce a podobné nevyjímaje i s novináři typu Kroupy. Toto je opravdu již NEMOC. 5

Mirec 666 Ako vždy dôkazy žiadne, začnú pracovať s lžou akoby bola skutočná a na tom začínajú budovať celú historku. Ten pán sa špáral buď v nose alebo v riti a našiel tam toto .... Ako inteligenčne už klesli tie "tajné" služby, neuveriteľné. Ešte by mali medzi seba prijať také "hviezdy" ako Adohnis a škrtiaci bod a posledný môže zhasnúť svetlo. Je to fakt bieda. 5

česká republika

usa

rusko

Zprávy

cs_CZ

