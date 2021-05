Skandál na Slovensku! Politici byli v klubu po zákazu vycházení. Místopředseda parlamentu odstoupil

„Selhal jsem a omlouvám se občanům Slovenské republiky za špatný příklad, který jsem občanům dal. Mohl jsem mluvit o tom, že to byla pracovní schůzka, že jsme tam řešili očkování, komunální spolupráci a podobně. Nebyl to žádný mejdan. Ale faktem je, že taková pracovní schůzka měla být v oficiálních prostorech, ale ne v uzavřené části kavárny. Je to velmi špatný příklad, a omlouvám se za něj,“ uvedl hned na začátku brífinku Šeliga.