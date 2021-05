https://cz.sputniknews.com/20210505/ucpany-nos-muze-byt-priznakem-nebezpecne-choroby-14379710.html

Ucpaný nos může být příznakem nebezpečné choroby

Ucpání nosu může mít pro organismus těžké následky, může být dokonce i příčinou smrti. Promluvil o tom v rozhovoru pro týdeník Večerňaja Moskva otolaryngolog a... 05.05.2021, Sputnik Česká republika

Podle jeho slov má nos zvlhčovat a ohřívat vdechovaný vzduch, slouží k tomu dutiny uvnitř nosu. Jak podotkl Uljanov, při ucpání nosu dutiny nefungují, a to znamená, že uvnitř nosu probíhá zánětlivý proces, který může vést k sinusitidě.„Jde o zánět sliznice vedlejších nosních dutin. Je nebezpečný tím, že se při zánětu dutiny uzavírají, a zánětlivý proces se může dostat dál do očí, bude dráždit tkáně a vyvolávat bolesti hlavy. Nebude-li tento proces včas zastaven, může se zánět dostat do mozku, a pak už bude nutno člověka zachraňovat. Dostane-li se do očí, bude třeba zachránit oči,“ varoval profesor.Uljanov dodal, že bolesti hlavy záleží především na stavu paranazálních dutin, protože ty podle jeho slov „zabírají skoro polovinu hlavy“.Zdraví srdce nezáleží na poloze ve spánkuKardiolog German Gandelman vyvrátil v rozhovoru pro deník Rossijskaja gazeta rozšířený názor, že spaní na levém boku může být nebezpečné pro srdce.Vysvětlil, že se srdce nachází za konstrukcí ze žeber, kterou porovnal s pevnou krabicí, která chrání srdce před tlakem.Neuroložka Jevgenia Sokovová mezitím podotkla, že spánek na břiše je nebezpečný, protože člověk musí otočit hlavu na stranu, což má negativní vliv na tepny mozku a krční žíly.Dodala, že taková poloha při spánku může přivést k otokům kvůli zvýšení nitrobřišního tlaku.Kardiolog a kardiovaskulární chirurg Vladimir Chorošev promluvil dříve o tom, jak můžeme sami zjistit trombózu. Podle jeho slov ve více než 80 % případů cítí člověk tlak na prsou, bolest nebo pálení.

