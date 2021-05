https://cz.sputniknews.com/20210505/ukrajinci-vyzkouseli-na-slovenske-policisty-sve-triky-nakonec-byli-vsichni-vyhosteni-14386587.html

Ukrajinci vyzkoušeli na slovenské policisty své triky, nakonec byli všichni vyhoštěni

Policisté bratislavské cizinecké policie se setkali se zajímavými případy, které se nejprve jevily jako takové, které řeší každý den. Později se však ukázalo... 05.05.2021, Sputnik Česká republika

Jak vyplývá ze statusu policistů na sociální síti, tři státní příslušníci Ukrajiny přišli podat žádost o udělení přechodného pobytu za účelem podnikání.Na udělení přechodného pobytu je totiž třeba splnit řadu podmínek. Například musí prokázat i určitou finanční částku potvrzením o zůstatku na účtech.Toto sice cizinci předložili, ovšem v době podání žádosti se na těchto účtech nenacházely žádné peníze. Z důvodu porušení povinností podle zákona o pobytu cizinců a za uvedení zavádějících a nepravdivých údajů jim byla vydána rozhodnutí o administrativním vyhoštění s uložením zákazu vstupu na území Slovenské republiky a na území všech členských států na dobu dvou let s povinností vycestovat z území Slovenské republiky v lhůtě nejpozději do 15 dnů.Ve stejný den se na oddělení dostavili další tři státní příslušníci Ukrajiny.Důvodem návštěvy bylo také podání žádosti o udělení přechodného pobytu za účelem podnikání. Cizinci se prokázali platnými cestovními pasy s platnými vízy typu D vydanými Polskou republikou.Na území schengenského prostoru vstoupili přes státní hranici mezi Ukrajinou a Polskem. Během pobytu na území schengenského prostoru pobývali na území České republiky. Po příjezdu na území Slovenské republiky se však nezaregistrovali na stránce www.korona.gov.sk.Za porušení Vyhlášky Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky, kterou se nařizují opatření při ohrožení veřejného zdraví ke karanténním povinnostem osob po vstupu na území Slovenské republiky, jim byla vydána rozhodnutí o administrativním vyhoštění. Zároveň jim byl uložen zákaz vstupu na území Slovenské republiky a na území všech členských států na dobu dvou let a povinnost vycestovat ze Slovenska do dvou týdnů.Nejen UkrajinciVčera policie Slovenské republiky informovala o kuriózním případu, k němuž došlo na bratislavském letišti. Jde o to, že dva Gruzínci přiletěli na Slovensko s úsměvem na tváři a s falešnými výjimkami Úřadu veřejného zdravotnictví SR, policisté je tak zase na letišti s úsměvem na tváři poslali zpátky.Je pozoruhodné, že jde o dva státní příslušníky Gruzie, kteří využili i leteckou linku z Kyjeva do Bratislavy.Při vstupní hraniční kontrole dotyční předložili dvě falešné výjimky Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky.Výjimky měly být vydány na základě oprávněné žádosti ministra hospodářství Slovenské republiky.Policisté cizincům odepřeli vstup na území SR na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 z 9. března r. 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravující pohyb osob přes hranice (Schengenský hraniční kodex) podle písmena I:„Považuje se za hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost, veřejné zdraví nebo mezinárodní vztahy jednoho nebo více členských států Evropské unie.“

