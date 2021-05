https://cz.sputniknews.com/20210505/vlada-odpovida-za-11-tisic-mrtvych-sef-smeru-sd-fico-promluvil-o-referendu-o-predcasnych-volbach-14376648.html

„Vláda odpovídá za 11 tisíc mrtvých.“ Šéf Směru-SD Fico promluvil o referendu o předčasných volbách

„Vláda odpovídá za 11 tisíc mrtvých.“ Šéf Směru-SD Fico promluvil o referendu o předčasných volbách

Programové prohlášení vlády Slovenské republiky schválil 4. května tamější parlament, zároveň se však v Prezidentském paláci posuzuje téměř 600 tisíc podpisů... 05.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-05T12:38+0200

2021-05-05T12:38+0200

2021-05-05T12:38+0200

slovensko

koronavirus

igor matovič

parlamentní volby

předčasné volby

epidemie

referendum

volby

robert fico

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1133/75/11337564_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_445f7a255d835f047b066bb811249766.jpg

Podpisy pro referendum o předčasných volbách má nyní v rukou prezidentka. „Má právo obrátit se na Ústavní soud, nemyslíme si však, že soud rozhodne jinak,“ uvedl Fico v pořadu na televizi TA3 s názvem Téma dne s tím, že verdiktu se neobávají a rozhodnutí prezidentky budou respektovat. Vyjádřil i svůj názor na referenda a projevy přímé demokracie. „Jsou země, kde přímá demokracie dominuje, ve Švýcarsku jsou referenda běžná forma rozhodování,“ uvedl. Připomněl, že na Slovensku nejsou tak častá, jediné úspěšné bylo v roce 2004, kdy se daly dohromady všechny politické subjekty pro účast v Evropské unii. Podle něj se sběru podpisů účastnilo několik politických stran, organizací odborů i Jednota důchodců Slovenska.Snahou podle jeho slov není zbavit se jen expremiéra a nyní ministra financí Igora Matoviče, ale celé vlády.Tato vláda však podle Fica nefunguje. Podle jeho slov dává nejmenší pomoc v EU, rozbila veřejné finance, tlačí i na kriminalizaci lidí.A jaký je postoj Směru k boji proti pandemii? Podle Fica mluvili především o penězích a o pomoci lidem v odškodňování, o zbytečném testování, Fico však uvedl, že neumí ovlivnit rozum nynějšího premiéra SR Hegera a ministra financí Matoviče.Podpisy a referendumPřipomeňme, že 3. května odevzdali v Prezidentském paláci zástupcové petičního výboru více než 585 tisíc podpisů lidí, kteří podpořili konání referenda o předčasných volbách. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová oznámí další postup poté, co bude potvrzeno, že petice odpovídá kritériím, stanoveným ústavou. Mluvčí prezidentky Martin Strižinec uvedl, že podpisy bude prověřovat asi 50 zaměstnanců prezidentské kanceláře.Zmiňme, že prezidentka by měla vyhlásit referendum do 30 dnů od momentu odevzdání podpisů. K tomu, aby se mohlo konat referendum, je nezbytné předložit alespoň 350 tisíc podpisů občanů.Když se prezidentka kvůli referendu obrátí na Ústavní soud Slovenské republiky, rozhodnutí by mělo padnout do 60 dní. Referendum by se mělo konat nejpozději 90 dní od jeho vyhlášení.

https://cz.sputniknews.com/20210503/slovensko-prezidentce-bylo-predano-temer-600-tisic-podpisu-pro-vyhlaseni-referenda-14361732.html

https://cz.sputniknews.com/20210504/schvalenim-programoveho-prohlaseni-vyjadril-slovensky-parlament-duveru-hegerove-vlade-14369584.html

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, igor matovič, parlamentní volby, předčasné volby, epidemie, referendum, volby, robert fico, slovensko