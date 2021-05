Chová se jako generální prokurátor: Benešová podá kvůli Vrběticím kárnou žalobu na Pavla Zemana

„On nemá co predikovat dopředu, jak dopadnou živé kauzy, do kterých nemá co koukat,“ uvedla ministryně. „Z toho vyplývá, že on musí vidět do živého spisu, což by neměl. Navíc právě nejvyšší státní zástupce má jako jediný ze zákona konečné slovo v rámci kontroly skončené věci, a tady by měl být zvlášť obezřetný, když mu to (kauza Vrbětice) může v budoucnu přijít na stůl,“ míní Benešová.