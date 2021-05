https://cz.sputniknews.com/20210506/dnes-je-cela-vec-jasnejsi-paroubek-odhalil-komu-mel-slouzit-novinarsky-utok-na-hamacka-14396596.html

„Dnes je celá věc jasnější.“ Paroubek odhalil, komu měl sloužit novinářský útok na Hamáčka

„Dnes je celá věc jasnější.“ Paroubek odhalil, komu měl sloužit novinářský útok na Hamáčka

Bývalý premiér ČR a někdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek se vyslovil na blogu iDnes.cz k tomu, co se poslední dny děje na české politické scéně. Před pár dny... 06.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-06T23:27+0200

2021-05-06T23:27+0200

2021-05-06T23:27+0200

novináři

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

sputnik v

jiří paroubek

kauza

komentář

jan hamáček

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/08/12323725_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_4f1723504a0e935a36c589635b84bf9e.jpg

Paroubek ve svém textu poukazuje zejména na to, s jakým cílem byla tato „bomba“ odpálena a komu to slouží. Promluvil také o zatčení své někdejší náměstkyně na ministerstvu pro místní rozvoj Věry Jourové na ruzyňském letišti, k němuž došlo dva dny před komunálními a senátními volbami v roce 2006. Kroupovy kauzy a co je cílemParoubek tak hovoří o tom, že již dříve bylo cílem této „šarády“ poškodit sociální demokracii.I další velká Kroupova „kauza“ z roku 2010 měla poškodit sociální demokracii ve volbách do Sněmovny v červnu 2010. Ve svém textu pak dodává, že si pamatuje, jak tehdy v jeho štábu zavládlo zděšení, jak prokázat, že se s lobbisty Steyeru, které prý ani neznal, nesetkal.Vše se však nakonec vyřešilo tím, když se Paroubek podíval do svého itineráře. Díky tomu zjistil, že byl v onen květnový den spolu se svou tehdejší manželkou Zuzanou na konferenci Evropská unie – Latinská Amerika ve Vídni. Ve svých vzpomínkách se někdejší vrcholový politik vrací i k rozhovoru na ČT, kam se tehdy měl odebrat Jaroslav Tvrdík, coby volební manažer strany. Rozhovor dle jeho slov moderoval Železný a účastnil se jej nejbližší spolupracovník J. Kroupy, J. Kubík.V souvislosti s těmito případy tak Paroubek tvrdí následující: „Shrnuto a podtrženo, J. Kubík a J. Kroupa jsou známí novinářští iluzionisté a skandalisté. Pokud budou pokračovat v celé „kauze“, budu zveřejňovat jejich další přehmaty z minulosti.“Hamáčka chápu a Netolický je nedůvěryhodný zdrojStojí si také za tím, že se novinářská věrohodnost těchto dvou osob blíží nule. Z tohoto důvodu má také pochopení pro krok Jana Hamáčka.Poněkud „srandovní“ mu přijde i „svědectví“, zveřejněné na serveru Seznam Zprávy, podle něhož byl jeden z tajemných zdrojů zmiňovaného serveru, exponent sociální demokracie, informován Hamáčkem o připravované cestě do Ruska.Podotýká přitom, že „podstatou celé kauzy je údajná snaha Hamáčka vyměnit mlčení v souvislosti s výbuchy ve Vrběticích za milion vakcín Sputnik V a umístění summitu Biden-Putin do Prahy“.A řeč přišla také na ruské vakcíny, o nichž Paroubek uvádí, že by byly potřeba k tomu, aby se co nejrychleji proočkovalo oněch kýžených 7 milionů českých občanů.

3

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

novináři, sputnik v, jiří paroubek, kauza, komentář, jan hamáček, česká republika