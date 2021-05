https://cz.sputniknews.com/20210506/eu-chce-vytvorit-operativni-ozbrojene-sily-14394402.html

EU chce vytvořit operativní ozbrojené síly

EU chce vytvořit operativní ozbrojené síly

Evropská komise připraví návrhy na vytvoření operativních vojenských sil EU za účelem rychlé reakce na krize ve světě, uvedl vysoký představitel EU pro... 06.05.2021, Sputnik Česká republika

„Musíme být lépe připraveni... Vrátili jsme se k myšlence vytvoření jednotky rychlé reakce, která by mohla v případě krize jednat jako první. Připravíme odpovídající návrh pro členské státy,“ řekl.Problematika vytvoření evropských sil rychlé reakce byla jedním z nejdůležitějších bodů programu zasedání ministrů obrany EU. Jak v předvečer setkání vysvětlil novinářům vysoký evropský zástupce, jedná se o skupinu pěti tisíc lidí, vybavenou vším potřebným, včetně dopravy a zbraní, pro rychlé nasazení v případě vzniku krizové situace. Je to zatím návrh, který je podporován 14 zeměmi EU, včetně Francie a Německa. Projednávání této otázky bude pokračovat.Vyostření situace v Lamanšském průlivuZa zmínku stojí i spor o rybolov v Lamanšském průlivu, který se v poslední dny vyostřuje. Vláda Velké Británie totiž vyslala ke svému ostrůvku Jersey dvě vojenské lodě. Stalo se tak poté, co Francie pohrozila, že na ostrov přestane dodávat elektřinu. Důvodem takové hrozby bylo, že zemi vadí obstrukce, které zažívají její rybáři. Ti v průběhu dne protestovali u přístavu Saint Helier. Britská vláda se tak snaží jen reagovat na „nepřiměřené a nepřijatelné“ výhrůžky ze strany francouzské ministryně námořní dopravy a rybolovu Annick Girardinové. Francie tak k ostrovu rovněž vyslala dvě hlídkové lodě Athos a Themis. Mluvčí Elysejského paláce následně uvedl, že úřady situaci pečlivě monitorují a chtějí ji uklidnit. Evropská komise ale už obě země vyzvala k jednání. Chce, aby tyto strany řešily spor jednáním, zároveň se ale nechala slyšet, že nové podmínky rybolovu jsou v rozporu s obchodní dohodou mezi Londýnem a EU.

