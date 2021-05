https://cz.sputniknews.com/20210506/exministr-krajci-poukazal-na-vyhodnost-smlouvy-na-dodavky-sputniku-v-ve-srovnani-s-jinymi-vakcinami-14392703.html

Exministr Krajčí poukázal na výhodnost smlouvy na dodávky Sputniku V ve srovnání s jinými vakcínami

Exministr Krajčí poukázal na výhodnost smlouvy na dodávky Sputniku V ve srovnání s jinými vakcínami

Slovensko může odstoupit od smlouvy o nákupu vakcíny Sputnik V, pokud ruská strana za měsíc nedodá alespoň 50 procent slíbených vakcín. Na sociální síti o tom... 06.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-06T17:36+0200

2021-05-06T17:36+0200

2021-05-06T17:36+0200

slovensko

sputnik v

marek krajčí

vakcína

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/13264763_0:317:3079:2048_1920x0_80_0_0_b0404b0100ed12d7ad15612f4bd6614f.jpg

Tvrzení o tom, že slovenská strana musí stáhnout všechny vakcíny Sputnik V, jak je dáno smlouvou, je podle slov bývalého ministra zdravotnictví Marka Krajčího hoax.Dodal, že dodané vakcíny Slovensko muže navíc prodat dál. Přičemž taková práva při odběru jiných vakcín přes Evropskou komisi nemá.Jak dále informoval, státy EU byly nuceny objednat si mnohem vyšší dodávky, než potřebovaly. Některé měly být dodány až ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku.Podle jeho názoru se smlouva na Sputnik V z tohoto pohledu jeví jako výhodnější. Smlouvu podle něj kritizují jen ti, kteří nedokáží posoudit, jaké smlouvy byli odběratelé vakcín, včetně EK, nuceni v době pandemie covidu-19 uzavírat, aby se k vakcínám dostali co nejdříve. Smlouvy o nákupu dalších vakcín totiž nebyly odtajněny.Exministr poukázal i na to, že výrobcům vakcín za zpoždění dodávek nic nehrozí, dokud země budou muset odebrat vše, co si objednaly. Smlouvu na nákup Sputniku V považuje za „mnohem výhodnější“. Podle Krajčího tak Slovensku nezbývá nic jiného, než poděkovat ruské straně, že s nimi byla ochotná podepsat takovou smlouvu.Připomeňme, že Ministerstvo zdravotnictví SR zveřejnilo smlouvu o nákupu vakcín Sputnik V koncem dubna. Dostupná je v Centrálním registru smluv (CRZ). Smlouva na nákup vakcín je uzavřena na 19 900 000 amerických dolarů bez DPH (zhruba 426 648 000 korun).Kontrakt na nákup vakcíny podepsal Krajčí na konci února, první dodávka vakcíny přišla 1. března. Nákup vyvolal pnutí ve vládní koalici, které vyústilo v rekonstrukci kabinetu. Od té doby je vakcína uložena v Šarišských Michalanech.SNS požaduje zveřejnění dopisu, kterým ruská strana odstoupila od smlouvy o Sputniku VSlovenská národní strana vyzývá bývalého ministra zdravotnictví Marka Krajčího, aby neklamal veřejnost. Učinili tak poté, co exministr prohlásil, že Slovenská republika může od smlouvy o Sputniku V odstoupit.Již 6. dubna 2021 ministerstvo zdravotnictví obdrželo dopis, kterým Ruská federace od smlouvy odstoupila.Zároveň vyzývají současného ministra zdravotnictví Vladimíra Lengvarského, aby neprodleně zveřejnil odstoupení od smlouvy ze 6. dubna 2021. Také žádají, aby zveřejnil celkovou částku, kterou Slovensko zaplatilo Rusku a také, kolik finančních prostředků Slovensku bylo vráceno.

https://cz.sputniknews.com/20210503/dansko-se-zreklo-vakciny-proti-koronaviru-johnson--johnson-14365526.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sputnik v, marek krajčí, vakcína