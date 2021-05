https://cz.sputniknews.com/20210506/firma-ktera-ma-v-najmu-vybuchle-sklady-v-cr-podala-zalobu-na-svejdara-14389478.html

Firma, která má v nájmu vybuchlé sklady v ČR, podala žalobu na Švejdara

Firma, která má v nájmu vybuchlé sklady v ČR, podala žalobu na Švejdara

Firma Imex Group, která má v nájmu dva sklady ve Vrběticích, které explodovaly koncem roku 2014, podala u soudu žalobu na ředitele české policie Jana Švejdara... 06.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-06T13:24+0200

2021-05-06T13:24+0200

2021-05-06T13:26+0200

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

jan švejdar

miloš zeman

česká republika

policie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/892/36/8923625_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_a0041b1692b981a4e37e79ebba855d6a.jpg

„Podal jsem 2. května trestní oznámení na policejního prezidenta Jana Švejdara kvůli možnému zneužití pravomoci úřední osoby za to, že sdělil neveřejné informace z trestního řízení v tzv. kauze Vrbětice prezidentu Miloši Zemanovi. Vytýkám mu i to, že sám takovými informacemi disponoval, přestože nebyl vyšetřujícím orgánem v tomto trestním řízení a neměl tedy mít k neveřejným informacím přístup," řekl ve čtvrtek Právu právník firmy Imex Group Radek Ondruš.V žádosti firmy Imex Group, zaslané policii, se uvádí, že Švejdar mohl během schůzky se Zemanem mu předat materiály týkající se vyšetřování kauzy Vrbětice, o nichž veřejnost nebyla informována. Část těchto informací zveřejnil Zeman ve svém televizním projevu ke spoluobčanům 25. dubna. Prezident kromě jiného prohlásil, že vyšetřovatelé mají hypotézu, že prý agenty zahraniční tajné služby mohl dopravit ke skladům jeden z majitelů firmy Imex Group. Firma žádá, aby toto podezření bylo buď potvrzeno, nebo vyvráceno.Policejní ředitel Švejdar napsal na Twitteru, aniž by uvedl podrobnosti, že proti němu bylo zahájeno trestní stíhání na základě obvinění z úniku tajných informací.Praha obvinila tajné služby RF z účasti ve výbuchu ve Vrběticích a vyhostila ze země 18 zaměstnanců ruského velvyslanectví. Moskva v reakci na to prohlásila 20 zaměstnanců české diplomatické mise za nežádoucí osoby a prohlásila, že obvinění z výbuchu jsou absurdní, nepodložená, smyšlená a pobuřující. V Kremlu prohlásili, že Rusko nehodlá snášet „to, co se dnes děje v Česku, ke kterému se připojili Bulhaři a další,“ což jasně ukazuje, že nepodložená obvinění ČR na adresu Ruska velmi poškodila vztahy mezi státy.Ministerstvo zahraničních věcí RF dodalo, že nepodložená obvinění na adresu Ruska jsou součástí velké kampaně Západu proti Moskvě. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov označil to, co se děje v Česku kolem vyšetřování kauzy Vrbětice, za schizofrenii.

https://cz.sputniknews.com/20210506/kriminaliste-z-ncoz-vysetruji-okolnosti-hamackovy-cesty-do-moskvy-14388718.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jan švejdar, miloš zeman, česká republika, policie