Hamáček otevřeně promluvil o cestě do Moskvy i kauze Vrbětice. Rovněž přiznal ztrátu přítele

Vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček poskytl rozhovor portálu Blesk.cz, v němž se rozpovídal o tématu, které rezonuje poslední dny českou společností

Když novináři Janek Kroupa a Kristina Ciroková na webu Seznam Zprávy zveřejnili reportáž, v níž tvrdili, že měl Hamáček dne 15. dubna jednat s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým (ČSSD) o „plánu“ vyměnit kauzu Vrbětice za dodávku milionu dávek vakcín Sputnik V, strhla se mela. Od té doby tato skandální informace rezonuje českou politickou scénou. Nyní se ministr vnitra k celé záležitosti vyjádřil a snažil se uvést věci na pravou míru.Jako první se Hamáček snažil vysvětlit, co vlastně było předmětem jeho schůzky s Netolickým, která se konala v polovině dubna.Dodal, že mezi nimi neproběhla „žádná debata o Vrběticích, žádná debata o utajovaných skutečnostech“.Hamáček však podotkl, že z dané schůzky žádný záznam nemá a dodal, že pokud přišla řeč na ruské vakcíny proti koronaviru, pak to bylo jen velmi zběžné.Netolický však prohlásil, že „ve chvíli, kdy by bylo vyšetřování, bude před policejním orgánem samozřejmě vypovídat.“ Jeho slovům však Hamáček nerozumí: „Nerozumím tomu, proč Martin Netolický mluvil o nějakém policejním vyšetřování.“A řeč přišla také na další citace, které zveřejnili novináři ze Seznam Zpráv: „Účelem bylo mi v podstatě vysvětlit, jaká je jeho vize zachránit sociální demokracii od volebního debaklu. Vysvětloval mi, že to je cesta oočkovat národ a tak dále. Že Babiš je strašně nas…, protože očkování je jeho téma, ale že on (Hamáček – pozn. red.) na to s…, protože on (Babiš) na něj taky s… Takže prostě že má speciál (letecký) a má tam domluvenou cestu.“ Tuto větu měl pronést Netolický a Hamáček na jeho slova reagoval v rozhovoru následovně:Zdůraznil však, že nemohl mít rozhodně předjednané vakcíny, jak mnozí tvrdí, a to zejména proto, že nebylo s kým a jak. Zmínka padla i o tom, že již měl objednané i letadlo do Ruska. Kromě toho Hamáček prozradil i podrobnosti zrušení této cesty.Tvrdí také, že není pravda, že by Andrej Babiš o jeho plánu odjet do Moskvy nevěděl. „Věděl, vždyť jsem tu informaci o cestě dal na twitter. To nebylo nic tajného. Pan premiér, jak řekl i ve středu ve Sněmovně, se koncem toho týdne – bavíme se o týdnu, kdy bylo toho 15. dozvěděl, že ta cesta nebude. A v pátek to oznámil veřejnosti,“ míní.V neposlední řadě se rozhovor stočil i k tomu, že měl Hamáček do Ruska původně odletět se svým slovenským kolegou Andrejem Dankem. Prozradil, že jej tato akce stála přátelství se slovenským politikem.Závěrem pak Hamáček podotkl, že je v celé věci připraven podat vysvětlení, pokud jde o předmět schůzky se zástupci zpravodajských služeb, policejním prezidentem i nejvyšším státním zástupcem. Tuto věc nyní šetří NCOZ.

