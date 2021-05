https://cz.sputniknews.com/20210506/irozhlas-brigadnici-z-vrbetic-dostali-pred-vybuchem-volno-majitele-imexu-v-unoru-zadrzela-policie-14390636.html

iRozhlas: Brigádníci z Vrbětic dostali před výbuchem volno. Majitele Imexu v únoru zadržela policie

iRozhlas: Brigádníci z Vrbětic dostali před výbuchem volno. Majitele Imexu v únoru zadržela policie

Server iRozhlas přišel s novými zjištěními ve Vrbětické kauze. V únoru policie na dva dny zadržela majitele společnosti Imex Group Petra Bernatíka ml. a den... 06.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-06T15:41+0200

2021-05-06T15:41+0200

2021-05-06T15:41+0200

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/12/13495174_0:72:2000:1197_1920x0_80_0_0_48881b5efbcdf1e85c8d72c485bc4d0e.png

S novými informacemi od anonymních zdrojů v kauze Vrbětice se roztrhl pytel. Kromě Respektu a serveru Seznam Zprávy se o exkluzivní materiál podělil i veřejnoprávní iRozhlas.Podle zjištění serveru si brigádníci společnosti Imex Group, která munici skladovala, dne 15. října, tedy den před prvním výbuchem, museli vzít nečekané volno. Do firmy v ten den vyrazil majitel firmy Petr Bernatík mladší, a to bez doprovodu, což podle brigádníků nebylo obvyklé.Volno brigádníci dostali, ačkoli pracovníci firmy Imex Group měli v polovině října urychleně připravit výbušniny k převozu. Právník firmy Radek Ondruš připustil, že v ten den brigádníci skutečně volno dostali, přestože se vyskladňovala velká zásilka. Zdůvodnil to tím, že zbrojíři firmy Luděk Petřík a Vratislav Havránek, kteří na brigádníky obvykle dohlíželi, byli pracovně v Ostravě. To, že tam v ten den jel majitel Imexu, je podle něj náhoda.Problém je ovšem v tom, že Petřík a Havránek jsou oněmi dvěma oběťmi výbuchu ve skladu. Proto, zda volno nařídil Petřík, nebo to byl přímo majitel firmy, lze těžko nyní zjistit.Dále Ondruš zpochybňuje, že bylo neobvyklé, aby Bernatík sklad navštívil sám. Právník dále odmítá, že by Bernatík mohl některému z ruských agentů umožnit, aby se nepozorovaně do skladu dostal.Dříve Ondruš podle portálu Seznam Zprávy tvrdil, že si Bernatík do areálu skladu zajel, aby zkontroloval objednávku, kterou si měl odvézt zákazník. „Zjistil, že není v pořádku, a hned zaúkoloval zaměstnance, ať to napraví,“ psal server.Bernatíka držela policie v celeiRozhlas dále zjistil, že v souvislosti s výbuchem Bernatík letos v únoru skončil na dva dny v cele předběžného výslechu. Server tuto informaci získal od tří zdrojů z Bernatíkova blízkého okolí i bezpečnostních složek.Ondruš serveru uvedl, že o zadržení Bernatíka nic neví. Informace dále komentovat odmítl.Dozorující žalobce ze zlínské pobočky Krajského státního zastupitelství v Brně Martin Malůš věc odmítl komentovat, stejně jako i Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).Sám Bernatík mladší se s novináři serveru iRozhlas bavit odmítl a odkázal je na svého právníka.Podle iRozhlasu kriminalisté nepřistupují k Bernatíkovi jako ke svědkovi, ale zjišťují, zda nepomohl domnělým ruským agentům, ať už vědomě či nevědomě, dostat se do skladu, které jeho firma pronajímala, aby ho vyhodili do vzduchu.Radiožurnál dále zjistil, že do ostravského hotelu Corrado, kde se měli v říjnu ubytovat domnělí ruští agenti, chodili i zmiňovaní Petřík a Havránek, kteří zahynuli při výbuchu, aby si zastříleli na střelnici, která je součástí hotelu.Rusko svou odpovědnost za výbuchy ve Vrběticích odmítá. Šéf ruské rozvědky Sergej Naryškin české obvinění označil za lež a nařkl vládu ČR z omezené svrchovanosti. Ruské ministerstvo zahraničních věcí označilo obvinění na adresu tajných služeb za absurdní a vymyšlené. Podle mluvčí ministerstva Marie Zacharovové obvinění slouží k odvrácení pozornosti od účasti USA na přípravě atentátu na Alexandra Lukašenka a převratu v Bělorusku.

https://cz.sputniknews.com/20210506/sru-na-babise-v-moskve-mam-vsechno-domluvene-seznam-odhaluje-jak-chtel-hamacek-zachranit-cssd-14387773.html

6

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika