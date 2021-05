IS* zkoušela biologické zbraně na vězních v Iráku

https://cz.sputniknews.com/20210506/is-zkousela-biologicke-zbrane-na-veznich-v-iraku-14391691.html

Ve zprávě UNITAD se rovněž uvádí, že zločiny bojovníků IS proti Jezídům (kurdská etnická konfesní skupina obývající hlavně irácký sever) se rovnají válečným zločinům a genocidě.Dále se uvádí, že IS (zakázaný v RF) použil chemické zbraně proti civilistům v letech 2014-2016.Rezoluce č.2379 o sestavení speciální vyšetřovací skupiny pro vyšetřování zločinů spáchaných IS byla přijata Radou bezpečnosti OSN 21. září 2017, aby vyzvala teroristy „k odpovědnosti za zločiny spáchané v Iráku, pomocí shromažďování a zachování důkazů, které se mohou rovnat válečným zločinům, zločinům proti lidskosti a genocidě“.UNITAD si rovněž vytyčila za úkol přispět k pohnání k odpovědnosti viníků z celého světa za bestiální zločiny spáchané teroristickou organizací.Koncem roku 2017 oznámil Bagdád vítězství nad IS, avšak irácká armáda za podpory mezinárodní koalice a jednotek lidové domobrany i nadále likviduje teroristy a pátrá po „spících buňkách“ této organizace v některých okresech.V listopadu 2020 prohlásil irácký ministr zahraničí Fuad Hussein v rozhovoru pro Sputnik, že IS (zakázaný v RF) zaktivizoval v poslední době činnost v zemi, a to i v jednotlivých okresech západní provincie Anbár, v provinciích Kirkúk a Dijála a v některých okresech provincie Nainava na severu země.* teroristická organizace zakázaná v RF

