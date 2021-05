Je hrst mandlí mnoho nebo málo? Dietoložka zná odpověď

https://cz.sputniknews.com/20210506/je-hrst-mandli-mnoho-nebo-malo-dietolozka-zna-odpoved-14385816.html

Mandle mají vysoký obsah vitaminu E. 100 gramů ořechů obsahuje 246 procent denní normy tohoto vitaminu. Mandle jsou ale také bohaté na vitaminy skupiny B, které zase příznivě působí na nervový systém a výkonnost mozku. Mandle dále obsahují celý komplex minerálů – křemík, vápník, mangan, hořčík, železo, které jsou nezbytné pro správnou funkci imunitního systému.Jedním z mínusů těchto chutných ořechů je jejich vysoký obsah kalorií. 100 gramů mandlí obsahuje až 610 kalorií a až 53,7 gramů tuků.Mandle jsou škodlivé, i pokud máte nadváhu nebo se snažíte zhubnout. Mandle nesmí jíst pacienti s pankreatitidou v akutní formě. Při chronické formě pankreatitidy je povoleno jíst mandle pouze jednou v týdnu. Častější konzumace mandlí by pak mohla mít za následek zhoršení zdravotního stavu.Třeba mít na paměti také to, že veškeré druhy ořechů jsou silnými alergeny, které můžou způsobit anafylaktický šok.„Děti do tří let by neměly konzumovat mandle vůbec,“ dodává na závěr.

