Kriminalisté z NCOZ vyšetřují okolnosti Hamáčkovy cesty do Moskvy

Kriminalisté z NCOZ vyšetřují okolnosti Hamáčkovy cesty do Moskvy

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) se začala z vlastní iniciativy zabývat nekonanou cestou vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy. Ve... 06.05.2021, Sputnik Česká republika

Portálu Seznam Zprávy tuto informaci potvrdila mluvčí policejního prezidenta Kateřina Rendlová. Další informace nechtěla uvést.Zpravodajský server dále uvádí, že lze předpokládat, že kromě Hamáčkovy verze o kamufláži se budou prověřovat rovněž schůzky, které o cestě Hamáček měl. Jedna z těchto schůzek se odehrála dne 15. dubna na ministerstvu vnitra. Byli na ni šéfové tajných služeb, Hamáčkův náměstek, policejní prezident a nejvyšší státní zástupce, který se dostavil s opožděním. Zde podle zdrojů portálu Seznam Zprávy ohlásil svůj nápad vyměnit Sputnik V a summit Putin-Biden v Praze za ututlání údajné ruské účasti na explozích ve vrbětických skladech.Dále ve čtvrtek server Seznam Zprávy informoval o tom, že o cestě do Moskvy téhož dne Hamáček jednal i se svým spolustraníkem, pardubickým hejtmanem Martinem Netolickým. O Vrběticích ale řeč podle něj nešla. Dovozem milionu dávek Sputniku V chtěl podle Netolického Hamáček zachránit ČSSD před volebním krachem.Sám Hamáček ovšem trvá na tom, že avizovaná cesta byla pouze kamufláží a do Moskvy se ve skutečnosti nechystal. Šéf ČSSD se rovněž chystá podat trestní oznámení a od vydavatele Seznam Zprávy bude požadovat odškodné ve výši 10 milionů korun. Po poslancích, kteří ho obvinili z vlastizrady, chce omluvu.Kauza VrběticeDne 17. dubna český premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) na mimořádném brífinku vlády oznámili, že mají důvodné podezření o zapojení ruských důstojníků zpravodajské služby GRU do výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích, k nimž došlo v roce 2014.Jedná se o stejné důstojníky, kteří údajně stáli za otravou Sergeje Skripala a jeho dcery Julie v Salisbury v roce 2018. Motivem útoku na sklad byly podle médií údajné dodávky zbraní na Ukrajinu nebo opozičním silám v konfliktu v Sýrii. Při výbuchu došlo k velkým materiálním škodám a byli zabiti dva civilisté.Česká republika a Rusko, které svou odpovědnost odmítá, si nato vzájemně vyhostily pracovníky ambasád a později se rozhodly zastropit jejich počet na principu parity.

