https://cz.sputniknews.com/20210506/nad-motorkari-slovenska-se-stali-dalsi-organizaci-ktera-naletela-ruskym-zpravodajskym-hram-14391389.html

Naď: Motorkáři Slovenska se stali další organizací, která naletěla ruským zpravodajským hrám

Naď: Motorkáři Slovenska se stali další organizací, která naletěla ruským zpravodajským hrám

Slovenský politik a současný ministr obrany Jaroslav Naď se na svém facebookovém účtu vyjádřil ke slovenské motorkářské organizaci, která se podle jeho slov... 06.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-06T20:57+0200

2021-05-06T20:57+0200

2021-05-06T20:57+0200

zpravodajské služby

kauza

propaganda

slovensko

rusko

slovensko

jaroslav naď

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/900/46/9004640_0:0:1100:619_1920x0_80_0_0_d8c556dfee7019aca3390ebee6f48c5f.jpg

Naď začal svůj příspěvek slovy, že mu je Motorkářů Slovenska v podstatě líto… A následně se vyjádřil k tomu, co si o této organizaci myslí.Poté se v jeho textu objevila i zmínka o kauze Vrbětice, která poslední týdny rezonuje nejen českou společností. Daná kauza navíc narušila vzájemné česko-ruské vztahy a bude mít dalekosáhlé následky.Závěrem pak ještě poznamenal, že si osvoboditelé sice zaslouží naši úctu, ale existují i jisté výjimky.Reakce na sociální sítiA jak na jeho slova reagovali uživatelé? Někteří psali, že s ním souhlasí a že je to přesně tak, jak píše.Spousta uživatelů se pak zastala motorkářů a s Naděm nesouhlasila.Jiní se pak vůči Naďovi ohradili a ministr se tak setkal s kritikou své osoby.A další dodávali: „Víc klesnout jsi nemohl, ale dokázal jsi to. Co den, to perla. Pro idiota každý idiot.“Kauza VrběticePřipomeňme, že premiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci informovali, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.Následně Praha vyhostila ze země 18 zaměstnanců ruského velvyslanectví a Moskva v reakci na to prohlásila 20 zaměstnanců české diplomatické mise za nežádoucí osoby a uvedla, že obvinění z výbuchu jsou absurdní, nepodložená, smyšlená a pobuřující. V Kremlu prohlásili, že Rusko nehodlá snášet „to, co se dnes děje v Česku, ke kterému se připojili Bulhaři a další“, což jasně ukazuje, že nepodložená obvinění ČR na adresu Ruska velmi poškodila vztahy mezi státy.Ministerstvo zahraničních věcí RF dodalo, že nepodložená obvinění na adresu Ruska jsou součástí velké kampaně Západu proti Moskvě. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov označil to, co se děje v Česku kolem vyšetřování kauzy Vrbětice, za schizofrenii.

1

slovensko

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zpravodajské služby, kauza, propaganda, slovensko, rusko, jaroslav naď