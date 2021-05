https://cz.sputniknews.com/20210506/nemusim-vsechno-vedet-babis-tvrdi-ze-se-o-hamackove-ceste-do-moskvy-dozvedel-z-twitteru-14395610.html

„Nemusím všechno vědět.“ Babiš tvrdí, že se o Hamáčkově cestě do Moskvy dozvěděl z Twitteru

„Nemusím všechno vědět.“ Babiš tvrdí, že se o Hamáčkově cestě do Moskvy dozvěděl z Twitteru

Premiér Andrej Babiš (ANO) na dotaz šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové během interpelací ve Sněmovně prohlásil, že se o plánu vicepremiéra a ministra vnitra... 06.05.2021, Sputnik Česká republika

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

markéta pekarová adamová

trestní oznámení

andrej babiš

jan hamáček

„O té cestě jsem se dozvěděl z jeho Twitteru. Řekl jsem, že se mi to nelíbí. A nakonec jsem oznámil, že se to nebude konat,“ odpověděl premiér na otázku, kdy přesně a od koho se dozvěděl o plánované cestě Jana Hamáčka do Moskvy.Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová dále premiéra v dolní komoře interpelovala s tím, zda věří, že se z Hamáčkovy strany jednalo o zastírací manévr.Jasnou odpověď jí Babiš ale nedal.Co míní koordinací složek, neuvedl.Současně s tím šéf ČSSD Jan Hamáček portálu Blesk.cz oznámil, že není pravda, že by Andrej Babiš o jeho plánu odjet do Moskvy nevěděl.Hamáčkova neuskutečněná cesta do RuskaVicepremiér Jan Hamáček již dříve prohlásil, že jeho plánovaná cesta měla být zastíracím manévrem, aby ruská strana nebyla na české kroky ohledné vrbětické kauze připravená.Server Seznam Zprávy ale přišel s tím, že měl v Moskvě chtít vyjednat ututlání Vrbětic za milion vakcín Sputniku a konání americko-ruského summitu v Praze.Kvůli článku o tom, že cílem cesty bylo provést zmíněnou výměnu, pak ministr Hamáček podal trestní oznámení na autory článku. Po vydavateli Seznam Zpráv požaduje 10 milionů korun. Server si za svým článkem stojí, a tvrdí, že má pro to dostatečné důkazy.Kauza VrběticeDne 17. dubna český premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) na mimořádném brífinku vlády oznámili, že mají důvodné podezření o zapojení ruských důstojníků zpravodajské služby GRU do výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích, k nimž došlo v roce 2014.Jedná se o stejné důstojníky, kteří údajně stáli za otravou Sergeje Skripala a jeho dcery Julie v Salisbury v roce 2018. Motivem útoku na sklad byly podle médií údajné dodávky zbraní na Ukrajinu nebo opozičním silám v konfliktu v Sýrii. Při výbuchu došlo k velkým materiálním škodám a byli zabiti dva civilisté.Česká republika a Rusko, které svou odpovědnost odmítá, si nato vzájemně vyhostily pracovníky ambasád a později se rozhodly zastropit jejich počet na principu parity.

