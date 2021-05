Odvážná Verešová si zacvičila jógu jenom v plavkách. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat

https://cz.sputniknews.com/20210506/odvazna-veresova-si-zacvicila-jogu-jenom-v-plavkach-reakce-na-sebe-nenechaly-dlouho-cekat-14392010.html

Není to tak dávno, co slovenská modelka dráždila své fanoušky na sociální síti odvážnou fotkou v plavkách, a už to dělá zase. Není se ale čemu divit. Andrea... 06.05.2021, Sputnik Česká republika

Být modelkou není jen tak. Za luxusní postavou a okouzlujícím vzhledem se totiž mnohdy skrývá spoustu dřiny a snahy. Své o tom zřejmě ví i Verešová, která se neustále snaží udržovat ve formě. A to kdykoli a kdekoli. Svědčí o tom i jeden z jejích posledních snímků.Na fotografii je přitom tato kráska zachycena, jak cvičí v plavkách na pláži. A kromě pohledu na její skvostné tělo, se fanoušci mohou pokochat i nádherným výhledem na moře.A soudě dle komentářů pod fotografií se modelka trefila svým příznivcům do vkusu. Pod příspěvkem se totiž objevila spousta milých reakcí.Spousta lichotek tak směřovala na její tělo: „Klobouk dolů. Neskutečná postava.“Lidé ji poctili takovými názvy, jako je „bohyně“ či „kočka“. Zaznělo také, že je pro mnohé inspirací.Někteří ale dodávali, že by Andrea měla více odpočívat. I když ale Verešová chtěla mnohé fanoušky povzbudit k pohybu, objevili se lidé, kteří ji kritizovali. Nikoli za snahu, ale za cviky, které prý předvádí špatně.Andrea VerešováModelka se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš.Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu

