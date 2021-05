https://cz.sputniknews.com/20210506/pet-zlozvyku-ktere-vam-brani-v-hubnuti-dietolozka-prozradila-svuj-nazor-14381474.html

Pět zlozvyků, které vám brání v hubnutí. Dietoložka prozradila svůj názor

Dietoložka a odbornice na zdravou výživu Irina Pisarevová promluvila v rozhovoru pro televizní stanici Zvezda o tom, jaké zlozvyky vám nedovolují, abyste se... 06.05.2021, Sputnik Česká republika

Řekla, že v první řadě je třeba vzdát se sedavého způsobu života, který zpomaluje metabolismus a napomáhá hromadění tuku.„Druhým zlozvykem je konzumace ovoce na noc. Ovoce je potřeba jíst dopoledne, do 16 hodin, protože obsahuje přírodní rostlinné cukry, jde přece jen o glukózu, fruktózu a sacharózu, a proto se nedoporučuje jíst ovoce večer. Je také možné nadmutí břicha, meteorismus. To zase napomáhá přibírání na váz,“, vysvětlila odbornice. Dalším zvykem, který brání hubnutí, je pozdní usínání. Jak vysvětlila Pisarevová, je to spojeno s tím, že v té době se organismus obnovuje, upevňuje se imunita, a hormony se vyvažují. Podle jejích slov musí organismus určitě odpočinout, a přitom je důležité spát nejméně sedm nebo osm hodin denně.Dalším zlozvykem je příliš rychlé pojídání jídla. „Když jíme příliš rychle, nestačí organismus trávit výživu, kterou dostává, a nedochází k nasycení. Je velká pravděpodobnost toho, že sníme mnohem více jídla, než skutečně potřebujeme,“ varovala dietoložka.Nenapomáhá hubnutí ani vynechání snídaně. Někteří lidé nejedí ráno, je ale nutná alespoň menší přesnídávka, protože snídaně spustí metabolismus a dodává energii, dodala Pisarevová. Podle jejích slov si vynechání snídaně pak vyžádá vydatnější večeři, zatímco nejsytějšími mají být právě snídaně a oběd.

