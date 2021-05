https://cz.sputniknews.com/20210506/princ-william-chce-modernizovat-monarchii-14388228.html

Vnuk britské královny Alžběty II, vévoda z Cambridge William již přemýšlí, jak by chtěl zmodernizovat monarchii v zemi. Časopisu US Weekly to sdělil... 06.05.2021, Sputnik Česká republika

30letý princ „se již zamyslel nad budoucností monarchie a změnách, které udělá,“ a to dokonce i přesto, že je oficiálně druhým v pořadí na trůn po svém otci Charlesi. Zdroj se domnívá, že i když William respektuje protokol a tradice, považuje za svoji misi navázání těsnějšího spojení s lidem.Dodal, že si princ váží budoucí úlohy krále a pokládá za velkou čest a privilegium vykonávání této funkce. „Monarchie a jeho rodina budou pro něj vždy na prvním místě,“ míní zdroj. Dodal, že během těchto let William dokázal, že „je více než hoden“ trůnu a že jeho choť Kate mu bude i nadále skvělou oporou.Experti předtím vyslovili pochybnost, že princ Charles má šanci stát se králem.Princ Charles je starší syn královny Alžběty II, který má po ní zdědit britský trůn. Alžběta má ještě tři děti, princeznu Annu, prince Edwarda a prince Andrewa, který se v roce 2019 vzdal svých pravomocí kvůli obvinění ze znásilnění nezletilých dívek. Druhé místo v pořadí na britský trůn patří Charlesovu synu Williamovi. Jeho mladší bratr Harry se v roce 2020 vzdal povinností vyššího člena královské rodiny a přestěhoval se do USA.

