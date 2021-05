https://cz.sputniknews.com/20210506/putin-s-bidenem-pojedou-do-prahy-media-zjistila-mozna-mista-setkani-dvou-prezidentu-14387563.html

Putin s Bidenem pojedou do Prahy? Média zjistila možná místa setkání dvou prezidentů

Putin s Bidenem pojedou do Prahy? Média zjistila možná místa setkání dvou prezidentů

Bývalí američtí představitelé nevylučují, že setkání prezidentů Ruska a Spojených států Vladimira Putina a Joe Bidena se může konat v hlavním městě České... 06.05.2021, Sputnik Česká republika

V dubnu oznámil první místopředseda vlády České republiky Jan Hamáček, který v té době rovněž působil jako ministr zahraničí, že dal pokyn velvyslancům republiky v Moskvě a Washingtonu, aby navrhli uspořádání rusko-amerického summitu v Praze. Toto prohlášení zaznělo několik dní před vypuknutím diplomatického skandálu mezi Českou republikou a Ruskou federací.Noviny uvádějí, že bývalí američtí představitelé a analytici tvrdí, že „černého koně“ nelze vyloučit jako kandidáta na místo setkání těchto dvou prezidentů. K možným variantám patří Praha, Reykjavík, Lublaň a případně Baku.V roce 1986 se v Reykjavíku uskutečnilo setkání mezi americkým prezidentem Ronaldem Reaganem a generálním tajemníkem Ústředního výboru KSSS Michailem Gorbačovem. Islandské ministerstvo zahraničí již dříve agentuře RIA Novosti sdělilo, že Island nedostal nabídky na setkání Putina a Bidena, ale je připraven podporovat iniciativy zaměřené na snižování napětí.V roce 2001 se Slovinsko stalo místem prvního jednání mezi Putinem a tehdejším americkým prezidentem Georgem W. Bushem.Bílý dům již dříve uvedl, že Biden navrhl Putinovi uspořádat letos v létě summit v jedné z evropských zemí, kde se bude diskutovat o nahromaděných otázkách v bilaterálních vztazích. Kreml uvedl, že se projednávají možné termíny setkání. Biden v úterý řekl, že doufá, že se s Putinem setká v červnu.Praha obvinila tajné služby Ruské federace z účasti na výbuchu ve Vrběticích a vyhostila ze země 18 zaměstnanců ruského velvyslanectví. V reakci na to Moskva prohlásila 20 zaměstnanců české diplomatické mise za persona non grata s tím, že obvinění z výbuchu jsou absurdní, neopodstatněná, vymyšlená a pobuřující. Kreml prohlásil, že Rusko nebude tolerovat „to, co provádějí v České republice, připojují se k nim Bulhaři a další,“ přičemž se jasně ukazuje, že neopodstatněná obvinění České republiky vůči Ruské federaci způsobila extrémní poškození vztahů mezi zeměmi.Ruské ministerstvo zahraničí dodalo, že nepodložená obvinění proti Rusku jsou součástí rozsáhlé kampaně zahájené Západem proti Moskvě. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov označil to, co se v České republice děje kolem vyšetřování vrbětického případu, za schizofrenii.

Simo Häyhä;, Pokud pojede Putin k nám tak doufám že se mu někde dostane pořádného vypískaní. 8

Lajko Pán prezident Putin má viac rozumu ako všetci drístači čo už trepú dve na tri. Akurát by šiel do Prahy a ešte z Bidenom.🤣🤣🤣🤣🤣 5

