Řešili jen Hamáčkovu cestu, ututlání Vrbětic nikoliv. Šéf vojenské rozvědky nepotvrdil verzi médií

Řešili jen Hamáčkovu cestu, ututlání Vrbětic nikoliv. Šéf vojenské rozvědky nepotvrdil verzi médií

Cesta prvního vicepremiéra Jana Hamáčka do Moskvy byla předmětem jednání na schůzce 15. dubna, potvrzuje ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun. Jak... 06.05.2021, Sputnik Česká republika

Tvrzení autorů serveru Seznam Zprávy o tom, že první vicepremiér Jan Hamáček měl dne 15. dubna na schůzi v kanceláři ministerstva vnitra projednávat možnost dohody s Ruskem ohledně kauzy Vrbětice, nebyla potvrzena jedním z jejích účastníků, ředitelem Vojenského zpravodajství Janem Berounem. Dnes to uvedla místopředsedkyně komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství Jana Černochová.Dále dotyčná prohlásila, že byla na zmíněné schůzce projednávána otázka možného nákupu ruské vakcíny Sputnik V, nešlo však o žádnou souvislost či propojení s informacemi týkajícími se výbuchu muničního skladu ve Vrběticích.Předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti VZ Vít Rakušan podotkl, že Jan Beroun byl rozhodně proti této cestě, o čemž Hamáčka přímo informoval. Důvodem byl současný kontext česko-ruských vztahů a budoucí dopad zveřejnění informace o incidentu ve Vrběticích.Kontroverzní článek na serveru Seznam ZprávyPřipomeňme, že předevčírem přišel web Seznam Zprávy s informací o tom, že plánovaná cesta ministra vnitra Jana Hamáčka do Moskvy neměla být kamufláží, jak bylo prezentováno veřejnosti. Odvolával se přitom na své zdroje.Podle nich měl Hamáček sdělit tyto své plány účastníkům schůzky dne 15. dubna v kanceláři ministerstva vnitra. Šlo o to, že nabídkou měla být dohoda s Ruskem, v jejímž rámci měla být odložena vrbětická kauza a Rusko za to mělo výměnou dodat milion dávek ruské vakcíny. Kromě toho se měla ještě konat schůzka ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho amerického protějšku Joea Bidena v Praze.Podle webu se schůze zúčastnil velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka, ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl, dále byl přítomen zmíněný ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun, policejní ředitel Jan Švejdar a později i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Kdo na schůzi chyběl, byl však zástupce Bezpečnostní informační služby.

