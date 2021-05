Rozvolňování v kultuře a situace ve školách. Probíhá tisková konference po jednání vlády

Ministři by mohli jednat také o rozvolňování v kultuře. Dříve zástupci různých odvětví v kultuře během jednání s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) navrhli, že by od 17. května mohla být otevřena divadla a koncertní síně. Kapacita by měla být využita na 50 procent s maximálním počtem 500 diváků a podmínkou absolvování antigenního testu.