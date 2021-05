https://cz.sputniknews.com/20210506/rusko-zaregistrovalo-jednodavkovou-vakcinu-sputnik-light-bylo-uvedeno-komu-je-urcena-14396021.html

Rusko zaregistrovalo jednodávkovou vakcínu Sputnik Light. Bylo uvedeno, komu je určena

Rusko zaregistrovalo jednodávkovou vakcínu Sputnik Light. Bylo uvedeno, komu je určena

Ministerstvo zdravotnictví Ruské federace zaregistrovalo jednodávkovou vakcínu Sputnik Light. Její vývojáři tvrdí, že jedna injekce je dostačující pro silnou... 06.05.2021, Sputnik Česká republika

„Účinnost vakcíny (…) činila 28. den po imunizaci 79,4 %. Míra účinnosti se pohybuje kolem 80 % a převyšuje míru účinnosti mnoha vakcín vyžadujících dvě dávky,“ uvedl Ruský fond přímých investic (RDIF).Fond rovněž podotkl, že výpočet účinnosti vakcíny byl realizován na základě údajů od Rusů, kteří dostali pouze jednu dávku přípravku Sputnik v rámci programu hromadného civilního očkování, a to v době od 5. prosince 2020 do 15. dubna 2021. První a druhá fáze studie bezpečnosti a imunogenicity léčiva začala v lednu 2021 a průběžné výsledky byly shrnuty ke dni 10. března.Podle místopředsedkyně vlády Taťjány Golikové slouží odlehčená verze vakcíny jako alternativa ke Sputniku V. Ministr zdravotnictví Michail Muraško poznamenal, že registrace této vakcíny urychlí vytváření kolektivní imunity. Rovněž nevyloučil, že Sputnik Light může být v budoucnu použit k očkování pacientů, u nichž došlo ke snížení titru protilátek.Účinnost proti novým kmenům koronaviruPodle laboratorních testů je vakcína Sputnik Light účinná proti všem novým kmenům koronaviru. Po použití tohoto léčivého přípravku přitom nebyly registrovány žádné závažné nežádoucí účinky, uvedl Ruský fond přímých investic (RDIF).Zmiňme, že výhodou je také to, že Sputnik Light nevyžaduje speciální podmínky pro skladování a logistiku a jeho cena je dostupnější (méně než 10 amerických dolarů). Schéma zahrnující aplikaci jedné injekce umožňuje v krátké době imunizovat velké množství lidí a snížit epidemiologické vrcholy.Šéf RDIF Kirill Dmitrijev uvedl, že Sputnik V zůstává hlavním nástrojem očkování v Rusku, zatímco jednodávkový Sputnik Light bude vyvážen do zahraničí.

