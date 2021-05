https://cz.sputniknews.com/20210506/slovakova-si-postezovala-ze-ji-tlaci-plavky-neni-problem-jako-problem-mini-uzivatele-14386330.html

Slováková si postěžovala, že jí tlačí plavky. „Není problém, jako problém,“ míní uživatelé

S ženskýma je to někdy opravdu složité. Snad každá má zkušenost s tím, že něco prostě musíte mít za každou cenu, i když to možná není to pravé. Česká... 06.05.2021, Sputnik Česká republika

Svého skutku ale podle všeho lituje, protože se nemůže dočkat, až si koupí nové. Pro svůj nelogický skutek má však železný argument:Pro každý případ ale třeba koupit v několika barvách, a co kdyby něco?„Jediný, co je blbý, že je mám ve třech barvách,“ přiznala Slováková.„Máte taky podobné ,Problémy’?“ ptá se na závěr podnikatelka.Sledující jejího účtu se hned rozdělili do několika kategorií. Některým rozhodně nebyl příspěvek po chuti a vyčítali podnikatelce, že nejsou problémy jako problémy.„Když jednou budeš žít jako my… lidi, budeš mít na krku hypotéku a 12 hodin tvrdě makat v práci, potom pochopíš, co je to problém,“ uvedla další.Někteří zpochybnili, že šlo o náhodu a myslí, si, že Slováková koupila menší číslo naschvál.Některé uživatelky naopak, patří do stejné skupiny jako Nela, a proto dobře vědí, jak to chodí.„Já jsem teď koupila jedny bikiny… snad ve všech barvách,“ zaznělo na její podporu.Některé uživatelky byly rády, že v tom nejsou samy.„Jééé Neli, to jsem tak ráda, že nejsem jediná taková. Prostě, když je to nádherný, tak je jedno, že to škrtí,“ míní další sledující.Ono je asi opravdu pravdou, že se člověk učí na vlastních chybách, to je život.Někteří sledující mají za to, že jí to „leze“ odtud, odkud má.„Moc krááásné, leze to přesně tam, kde to má být vidět. Moc ti to sluší,“ stojí v dalším komentáři.Nela SlovákováBrněnská zpravodajka Nela Slováková v roce 2012 zvítězila v reality show Hotel Paradise a odnesla si miliónovou výhru. I když od té doby uplynulo již několik let, pořád se drží ve světě showbyznysu. Bloggerka je také podnikatelkou a návrhářkou plavek. Slováková se živí i jako modelka a často provokuje své fanoušky na Instagramu svým pozadím a prsy. Jejím partnerem je v současné době hokejista Lukáš Kozák.Slovákovou ale letos, mnohem více než její někdejší účast v reality show, „proslavila“ aféra s rouškami a gely. Oba tyto produkty totiž tato sexbomba v době koronavirové krize, kdy v Česku nebyly k dostání, prodávala za přemrštěné ceny. Neměla však dostatek produktů na skladě, a tak zákazníci na roušky čekaly déle než se sluší. Problémy nastaly také s kvalitou roušek a i se stornováním objednávek. Někteří Nelu kritizovali za to, že vydělává na strachu jiných. Na její jméno bylo dokonce podáno nespočet trestních oznámení a věc řešila i Policie ČR.

