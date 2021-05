https://cz.sputniknews.com/20210506/sru-na-babise-v-moskve-mam-vsechno-domluvene-seznam-odhaluje-jak-chtel-hamacek-zachranit-cssd-14387773.html

S*ru na Babiše, v Moskvě mám všechno domluvené: Seznam odhaluje, jak chtěl Hamáček zachránit ČSSD

S*ru na Babiše, v Moskvě mám všechno domluvené: Seznam odhaluje, jak chtěl Hamáček zachránit ČSSD

Zlomí další skandální odhalení šéfovi ČSSD hřbet? Server Seznam Zprávy přišel s novým anonymním zdrojem, který má potvrdit „zrádný“ plán Jana Hamáčka v kauze... 06.05.2021, Sputnik Česká republika

Seznam Zprávy si nadále stojí za svou verzí, podle níž chtěl Hamáček ututlat údajnou účast ruské tajné služby na výbuších ve vrbětických skladech výměnou za dodávky milionu dávek vakcíny proti koronaviru Sputnik V a uspořádání summitu Putin-Biden v Praze. O Hamáčkově plánu, který mu měli rozmluvit šéfové tajných služeb a policie, totiž promluvil jeho spolustraník.Jak upozorňuje Seznam Zprávy, ministr vnitra měl o údajné ruské účasti mít informace přinejmenším již více než týden. Stranický zdroj o tom ovšem nevěděl a Hamáček žádný výměnný obchod nezmiňoval. Dodávkami vakcín chtěl především dostat sociální demokracii do Sněmovny v říjnových volbách.Svědek reportérovi Seznam Zpráv Janku Kroupovi sdělil, že je připraven svůj popis schůzky s Hamáčkem sdělit na jméno, pouze pokud se dění kolem Hamáčkovy cesty do Moskvy dostane před soud. Sám po rozhovoru s reportérem o tom informoval i Hamáčka.Později vyšlo najevo, že oním zdrojem je hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD), který na sjezdu sociální demokracie hájil kurs, který prosazoval Hamáčkův sok, tehdejší ministr zahraničí Tomáš Petříček.„Co tam máte dál, pane Kroupo?“ Kromě serveru Seznam Zprávy mluvil Netolický i s portálem iDnes.cz. Hejtman potvrdil, že s ním Hamáček mluvil o cestě do Moskvy. Na oba materiály reagoval i sám Hamáček na svém Twitteru. Podle něj to dokazuje, že se nejedná o vlastizradu.Jak to tedy bylo?Na nový výbušný materiál portálu Seznam Zprávy už reagoval člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) Vadim Petrov. Ten článek přirovnal k pomluvě, která se opět odvolává na anonymní zdroje.Podle něj z celé kauzy před volbami nejvíce těží premiér Andrej Babiš (ANO) a oslabuje například TOP 09 a další členové takzvané demokratické opozice, neboť jejich deklarace o vlastizradě lidi spíše děsí.Hamáček mezitím druhý den odmítá, že by se na schůzce dne 15. dubna řešila možnost výměnného obchodu v kauze Vrbětice. Dále uvedl, že kvůli článku serveru Seznam Zprávy podá trestní oznámení a od vydavatele bude požadovat odškodné ve výši 10 milionů korun. Po poslancích, kteří ho obvinili z vlastizrady, chce omluvu.O avizované cestě do Moskvy, která se neuskutečnila, tvrdí, že měla zamaskovat to, že vláda chystá velké odhalení a diplomatický protiúder vůči Rusku.Premiér Andrej Babiš se Hamáčka zastal a uvedl, že nevěří, že by Hamáček chtěl kauzu Vrbětice vyměnit za dodávky Sputniku V.

