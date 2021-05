https://cz.sputniknews.com/20210506/v-nemecku-odmitli-doporuceni-pro-pouziti-vakciny-astrazeneca-14396320.html

V Německu odmítli doporučení pro použití vakcíny AstraZeneca

V Německu odmítli doporučení pro použití vakcíny AstraZeneca

Německé úřady se rozhodly, že se nebudou řídit doporučením používat vakcínu proti koronaviru od společnosti AstraZeneca pouze u osob starších 60 let.

2021-05-06T22:56+0200

2021-05-06T22:56+0200

2021-05-06T22:56+0200

svět

astrazeneca

vakcína

německo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/13309792_0:185:2983:1863_1920x0_80_0_0_816ddabe5ce87ee0045947c760a05e84.jpg

Dříve němečtí odborníci doporučili používat vakcínu AstraZeneca pro osoby starší 60 let. Doporučení bylo učiněno po případech trombózy po očkování tímto přípravkem, které nejvíce postihovaly ženy do 50 let.Poznamenal, že by to mohlo umožnit rychlejší a flexibilnější očkování v soukromých lékařských ordinacích. Dříve existovalo doporučení používat přípravek AstraZeneca pouze pro osoby starší 60 let, takové doporučení poskytli němečtí odborníci po případech trombózy, které se nejčastěji objevovaly u žen mladších 50 let. Kromě toho se německé orgány rozhodly zkrátit pauzu mezi očkováním na čtyři až šest týdnů, dříve se doporučovalo udělat co nejdelší pauzu mezi očkováním. Toto pravidlo bylo zavedeno tak, aby bylo možné očkovat co nejvíce lidí.V Austrálii odhalili dalších pět případů trombózy po očkování vakcínou AstraZenecaAustralský úřad pro léčivé přípravky (TGA) uvedl, že zaznamenal pět nových případů trombózy, pravděpodobně souvisejících s vakcínou AstraZeneca, čímž se celkový počet těchto incidentů zvýšil na 11.Od 2. května bylo v Austrálii podáno přibližně 1,4 milionu dávek vakcíny AstraZeneca. Evropská unie zahájila řízení proti firmě AstraZenecaEvropská komise (EK) na konci dubna oficiálně potvrdila, že podala žalobu na společnost AstraZeneca za porušení smlouvy o dodávkách očkovacích látek do EU. Oznámil to v pondělí na brífinku v Bruselu mluvčí Evropské komise Stefan De Keersmaecker.„Je pro nás velmi důležité, aby existovala rychlá dodávka značného počtu dávek, které mají právo dostat občané EU na základě smlouvy o předobjednávce vakcín, a proto Evropská komise podala tuto žalobu vlastním jménem a jménem 27 zemí EU,“ řekl.V prvním čtvrtletí dodala společnost AstraZeneca do EU méně než 40 milionů dávek léku namísto smluvních 120 milionů.Smlouva o předobjednání 400 milionů dávek vakcíny pro státy EU byla podepsána Evropskou komisí se společností AstraZeneca v srpnu loňského roku, dlouho předtím, než švédsko-britská společnost dokončila vývoj vakcíny. Po vzniku byl lék certifikován Evropskou agenturou pro léčivé přípravky ve zrychleném řízení.

https://cz.sputniknews.com/20210505/polsko-chce-od-danska-odkoupit-vakcinu-johnsonjohnson--14385067.html

https://cz.sputniknews.com/20210504/krevni-skupiny-a-nemoci-maji-souvztaznost-nachylnost-k-alkoholismu-nevyjimaje-14365121.html

1

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

astrazeneca, vakcína, německo