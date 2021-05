https://cz.sputniknews.com/20210506/velky-navrat-do-skol-v-pondeli-10-kvetna-usednou-do-lavic-zaci-2-stupne-zs-ve-vsech-krajich-14390131.html

Velký návrat do škol: V pondělí 10. května usednou do lavic žáci 2. stupně ZŠ ve všech krajích

To, co netrpělivě očekávali mnozí rodiče i učitelé, se pomalu stává skutečností. Po dnešním jednání vlády ministr zdravotnictví Petr Arenberger totiž uvedl, že... 06.05.2021, Sputnik Česká republika

Zmiňme, že otevření základních škol pro starší žáky bylo zatím nejisté ve třech krajích – Zlínském, Jihočeském a na Vysočině. Uveďme, že se na jednání rozhodovalo o obnovení výuky na 2. stupních základních škol, v nižších ročnících víceletých gymnázií a o praktické výuce na vysokých školách ve zmiňovaných regionech. Ty jsou nyní epidemií nejvíce postižené.Už v pondělí přitom vláda rozhodla, že 10. května, kdy se také mají otevřít obchody a služby, do lavic znovu usednou žáci druhého stupně v několika dalších krajích - v Ústeckém, Moravskoslezském, Olomouckém a v Jihomoravském. Ty se tak určitě přidají k dalším krajům.Další změny a novinkyPokud jde o to, co se na vládě řešilo jako další, jsou to například podmínky rozvolňování protiepidemických opatření při kulturních akcích. Český ministr kultury Lubomír Zaorálek si totiž postěžoval na podmínky pro uvolňování.Zástupci různých odvětví v kultuře na jednání s ministrem kultury tak navrhli, aby se od 17. května mohlo začít hrát divadlo nebo konat koncerty uvnitř. Podmínkou je omezení kapacity, a sice, že by měla být využita na 50 % s maximálním počtem 500 diváků, a také podmínka absolvování antigenního testu.Ke kultuře se pak vyslovil Arenberger, a to následovně: „Určitě nějakého řešitelného konsensu dosáhneme.“K věci své řekla také ministryně financí Aleny Schillerové, podle které vláda schválila prodloužení kompenzačního bonusu na květen.Podnikatelé či společníci malých firem, které pandemie nepříznivě zasáhla, by tak mohli dostat až tisíc korun denně. Finanční správa začne přijímat žádosti od následujícího týdne.

