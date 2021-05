https://cz.sputniknews.com/20210506/zabal-to-tohle-se-ustat-neda-verejnost-reaguje-na-nova-zjisteni-o-hamackove-ceste-14394619.html

„Zabal to, tohle se ustát nedá.“ Veřejnost reaguje na nová zjištění o Hamáčkově cestě

„Zabal to, tohle se ustát nedá.“ Veřejnost reaguje na nová zjištění o Hamáčkově cestě

Pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD) pro Seznam Zprávy uvedl, že s ním Hamáček jednal o jeho cestě do Moskvy, a to několik hodin před schůzkou se šéfy tajných služeb a policie. Podle něj mu předseda sociálních demokratů řekl, že dodávkami milionu dávek vakcíny hodlá proočkovat obyvatele a dostat tak svou partaj v říjnových volbách do Sněmovny.Netolický serveru Seznam Zprávy totiž uvedl, že s ním Hamáček o výměnném obchodu s Moskvou o dodávkách vakcíny za ututlání kauzy Vrbětice nejednal, jak dříve tvrdil Seznam Zprávám s odkazem na jiné zdroje. Mnozí politikové a komentátoři však poukazují na to, že poslední zjištění dokazují, že Hamáček chtěl skutečně do Moskvy letět, přestože tvrdil, že avizovaná cesta byla pouze o zastírací manévr.Podle jejího bývalého kolegy Miroslava Kalouska, který z politiky letos odešel, Netolický vyvrací verzi o „kamufláži“.Stranou nezůstal ani bývalý předseda vlády Mirek Topolánek. Podle něj stylizace do role spasitele politikům nepřísluší.Podobného názoru je i europoslanec TOP 09 Jiří Pospíšil.I podle něj svědectví hejtmana Netolického usvědčuje Hamáčka ze lži.Novinář deníku Forum 24 Jan Jandourek vyzval Hamáčka, aby konečně řekl, proč chtěl v době, kdy již měl informace o údajné ruské účasti na výbuších ve Vrběticích, do Moskvy letět.I novinář Hospodářských novin Petr Honzejk je přesvědčen, že Hamáček chtěl vyrazit do Moskvy a chce od něj slyšet proč.Stranou nezůstal ani bezpečnostní expert a bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby Andor Šándor. Ten poukázal na ztrátu důvěry současné vládní garnitury.Výměnný obchod se neřešil, tvrdí šéf Vojenského zpravodajstvíMezitím na půdě Poslanecké sněmovny vystoupil šéf vojenských zpravodajců Jan Beroun, který potvrdil, že se na dubnové schůzce jednalo i o možné Hamáčkově cestě do Moskvy. Nepotvrdil však, že by se řešilo i ututlání vrbětické kauzy za vakcínu Sputnik V.Sám vicepremiér po oznámení, že za výbuchy ve Vrběticích může Rusko, tvrdí, že jeho avizovaná cesta do Moskvy měla zamaskovat to, že vláda chystá velké odhalení a diplomatický protiúder vůči Rusku. Vystoupení Berouna ale jeho verzi zpochybňuje.Rusko svou účast na výbuších ve Vrběticích odmítá.

