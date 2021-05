https://cz.sputniknews.com/20210507/arenberger-varuje-neockovane-pocet-antigennich-testu-zdarma-se-snizi-14399820.html

Arenberger varuje neočkované: Počet antigenních testů zdarma se sníží

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) na pátečním brífinku promluvil o pozitivním trendu v boji proti koronaviru. Rostoucí počet naočkovaných lidí... 07.05.2021, Sputnik Česká republika

Počty nově nakažených i pacientů s covidem-19 v nemocnicích klesají. Pondělnímu rozvolnění, které zahrnuje otevření maloobchodů a návrat dětí do škol, proto podle Arenbergera nic nebrání.Zároveň Arenberger upozornil, že by se v příštích měsících mohla změnit testovací strategie. Nyní má každý člověk nárok na jeden antigenní test zdarma každé tři dny. Jednou týdně musí své zaměstnance povinně testovat i zaměstnavatelé.Jednání resortu upraví očkovací strategii i s ohledem na postupující vakcinaci obyvatel. Ve čtvrtek bylo naočkováno 81 753 lidí, což je nejvíce za celou dobu očkovací kampaně, která byla spuštěna na konci prosince a o zhruba 3 800 více než minulý čtvrtek, kdy byl dosavadní rekord. Celkem bylo od prosince podáno zhruba 3,42 milionu dávek a plně je naočkováno 1 045 154 lidí.Arenberger chce lidi k očkování motivovatMinistr zdravotnictví chce k očkování motivovat i mladší ročníky, zejména možností cestování a volnému přístupu na kulturní či sportovní akce. Podle Arenbergera nyní vznikají mezi jednotlivými státy dohody ohledně uznávání očkování proti koronaviru. Jejich konkrétní podoba je předmětem jednání.Očkování v Česku probíhá ve vlnách. Nejdříve se dostalo na klienty domovů pro seniory a zdravotníky. Později se přidávali senioři či učitelé. Dnes je registrace otevřená pro všechny obyvatele starší 50 let a mladší pacienty s vybranými nemocemi. Babiš dříve sliboval, že by se od příští středy mohla spustit registrace k očkování pro lidi od 45 let. Arenberger nyní uvedl, že všichni lidé nad 16 let by se mohli začít registrovat již od začátku června.

