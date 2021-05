https://cz.sputniknews.com/20210507/barometr-strani-bruselu-cesi-pry-vic-miluji-evropskou-unii-14399615.html

Barometr straní Bruselu. Češi prý víc milují Evropskou unii

Barometr straní Bruselu. Češi prý víc milují Evropskou unii

Eurohujeři výskají radostí. Jejich sen se splnil. Podpora Evropské unie v naší republice roste. A naopak slábne podpora české vlády. Takže? Bylo by lepší... 07.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-07T15:09+0200

2021-05-07T15:09+0200

2021-05-07T15:10+0200

názory

česká republika

eu

brusel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/996/52/9965287_0:448:2049:1600_1920x0_80_0_0_bd039e6ad5d967646bc5de5589ad4eb8.jpg

Tu záležitost v úvodu zjistil unijní sociologický indikátor Eurobarometr. Už tady je dobré mít se na pozoru. Co unijní sociologové tvrdí?Češi věří vládě své země nejméně ze všech obyvatel zemí Evropské unie. Podíl obyvatel Česka, kteří důvěřují české vládě, podle průzkumu meziročně klesl ze 40 na 19 procent. S opatřeními vlády proti šíření koronaviru je spokojená asi čtvrtina Čechů. Důvěra Čechů v EU naopak meziročně stoupla ze 39 procent na aktuálních 48 procent, což je nejvíce od roku 2013.Zatímco své vládě i Parlamentu aktuálně věří méně než pětina Čechů, průměrná důvěra v národní vlády a Parlamenty za všechny země EU činí zhruba 36 procent. Průměrná důvěra v unii za všechny země EU činí 49 procent, a je tak podobná jako míra důvěry Čechů v unii. Česko však nadále patří k zemím s nejmenší důvěrou v EU. Nejvyšší je důvěra v EU v Portugalsku se 78 procenty a nejnižší ve Finsku s 37 procenty.Nedůvěra v českou vládu se odráží i v názorech účastníků průzkumu na úroveň demokracie v Česku a na protikoronavirová opatření vlády. Zatímco v předchozím průzkumu bylo s fungováním demokracie v Česku spokojeno 66 procent Čechů, nyní je to 45 procent. Průměrná spokojenost s fungováním národní demokracie za všechny země EU činí 55 procent.Opatření zaváděná v Česku proti šíření nemoci covid-19 považuje naprostá většina Čechů - 68 procent - za oprávněná. S tím, jak opatření aplikuje česká vláda, je ale spokojeno 24 procent dotázaných. Naproti tomu s opatřeními zaváděnými krajskými a dalšími místními orgány je spokojeno 48 procent Čechů a s opatřeními zaváděnými EU 40 procent lidí.Co z toho usuzovat? Že Evropská unie vypadá na pozadí neumětelství české vlády jako akceschopná a úspěšná organizace, které věří skoro polovina Čechů? Nedělá si náhodou Brusel reklamu? Přeci všichni víme jak Unie nezvládla začátek koronaviru a s distribucí vakcín proti nákaze je taktéž na štíru. Ukazuje průzkum opravdu pravdu?Sociolog Daniel Prokop na sociální síti Twitter upozornil na to, že průzkum Eurobarometru nemusí být stoprocentně čistý. „Nerad kazím nadšení nad výsledky Eurobarometru (posílení důvěry EU, oslabení vládě, pro-vax), ale jsou asi dost změnou metodiky. Z osobního sběru se přešlo na online, a to navíc s telefonní předrekrutací. Což v těchto otázkách vede k obřím rozdílům,“ napsal a ve vláknu rozvedl detaily, které se eurohujerům příliš nehodí.Na sporný bruselský průzkum se Sputnik zeptal člena předsednictva Strany nezávislosti České republiky Romana Malacha.„Plně chápu, že Češi nedůvěřují své vládě. Po tom, co tato vláda poslední rok předvádí, by mě nepřekvapilo i nižší číslo, než je uváděných 19 %. Kdybych měl vypsat, co všechno podle mého názoru vláda udělala špatně, tak by mi nestačil prostor v tomto článku. Když to ale shrnu, ukázalo se, že vládní koalice umí vládnout jen v časech, kdy se daří. Když přijde krize, tak na ni není schopna adekvátně reagovat a chaoticky vydává jedno rozhodnutí za druhým. Některá ta rozhodnutí jsou vyloženě nesmyslná a také protichůdná. Růst důvěry v EU osobně nechápu. Nezaregistroval jsem nic, čím by si EU za poslední rok tento nárůst popularity zasloužila. Možná to je jen potřebou „někomu věřit“. Tím by se dal vysvětlit i růst obliby OSN, která má reálně na náš život asi stejný vliv, jako spolek majitelů saun ve Finsku. V průzkumu mě ale zaujal jiný údaj. 54 % respondentů se obává, že pro jejich děti bude život v EU těžší než pro současnou generaci a pouze 18 % si myslí opak. To rozhodně není dobré vysvědčení pro EU. Pro mě je to signál, že si lidé stále více uvědomují, že negativní působení EU na naše životy bude jen narůstat,“ říká pan Malach.Znamená to, že je za krize lepší zbavit se své suverenity a delegovat ji byrokratickému molochovi? Tak se dá průzkum číst?„Tento postup se nikdy v minulosti neosvědčil, stačí si vzpomenout na Mnichovskou dohodu. Tehdy lidé také věřili, že se za ně mocnosti postaví. Jak to dopadlo, všichni víme. Ony totiž vždy převáží národní zájmy, i když je dnes slovo národ považováno téměř za sprosté. Pro Němce a Francouze ve vedení EU tak budou vždy přednější zájmy jejich zemí než zájmy naše. Pokud to takto naši obyvatelé nevidí, je to smutné. Ostatně o tom, jak je EU efektivní, svědčí chování při nákupu vakcín. Zatímco EU se dlouze probouzela ze zimního spánku, tak Velká Británie, která mohla jednat za sebe, na nic nečekala. Porovnání počtů naočkovaných hovoří samo za sebe. I když třeba nejsem přesvědčen o všemocnosti očkování, jako příklad akceschopnosti suverénní země oproti EU hovoří toto jasně. Paradoxně to přiznal i bývalý EU vyjednávač o brexitu Michel Barnier, který uvedl, že kvůli byrokracii ve vyjednávání o vakcínách EU významně zaspala,“ říká ekonom.Prošli bychom politickou a koronavirovou krizí lépe, kdyby nám vládli pánové z Bruselu a ne ti ze Strakovky?„Upřímně nevím. Co snad vím jistě, je to, že hůře už to asi nejde. Každopádně jsem přesvědčen, že by Brusel rozhodně neměl mít pravomoci v oblasti zdravotnictví. Vidíme sami, že se situace v různých zemích vyvíjí velmi odlišně a snažit se ji naroubovat do jednotné šablony, jak je v EU dobrým zvykem, by nebylo ku prospěchu. Zde by měl opravdu tvrdě platit princip subsidiarity (řešení problému co nejblíže občanům, kterých se dotýká), který EU teoreticky prosazuje, ale v praxi spíše jedná proti němu. Navíc je zde pořád jeden významný faktor, pro který vždy upřednostním Strakovku, ať už v ní sedí kdokoliv. Tím faktorem jsou volby. Nelíbí se nám, jak naši zemi vede koalice ANO a ČSSD? Fajn, za půl roku máme možnost to změnit. Můžeme dát příležitost někomu jinému a uvidíme. Neříkám, že se pak situace dramaticky zlepší, ale máme jistou šanci vývoj ovlivnit. Evropskou komisi vyměnit nedokážeme. I kdybychom na ni byli stokrát více naštvaní, ty 3 % hlasů, které máme, na to prostě nestačí. Někde jsem viděl krásný citát: „Když chceš, aby Evropská komise dělala to, co si přeješ ty, musíš si přát totéž, co Evropská komise.“ To myslím hovoří za vše,“ říká Roman Malach, člen předsednictva Strany nezávislosti České republiky.

https://cz.sputniknews.com/20210430/k-smichu-ods-s-kamaradicky-chteji-shodit-babisovu-vladu-ale-nemaji-na-to-14329531.html

6

česká republika

eu

brusel

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alena Novotná

Alena Novotná

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alena Novotná

česká republika, eu, brusel