ČEZ vyřazuje Rosatom ze zadávací dokumentace na dostavbu Dukovan

„Všechny ty tři společnosti jdou do tendru právě proto, aby samy dodávaly klíčové jaderné technologie, včetně jaderného ostrova. (Jaderný ostrov obsahuje reaktor a další zařízení, pozn. red.) Nikdy nenastalo, že by jedna z těchto společností využila v některém svém projektu jiný jaderný ostrov, třeba ruský. Bylo by to naprosto nelogické a úplně proti všem pravidlům a komerčním zájmům těch společností,“ vysvětlil ve čtvrtek Havlíček v rozhovoru pro Český rozhlas.