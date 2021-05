Hampl se obul do Respektu: Dříve novináři tajné služby hlídali, nyní demonstrují svou servilitu

„Pokud by to byla pravda, tak by to bylo to nejlepší za celou Hamáčkovu kariéru. Takhle by měl jednat státník, kterému leží na srdci situace obyvatel vlastní země. Pokud by opravdu zjistil, že představitelé Ruské federace mají máslo na hlavě, měl by toho využít pro své lidi,“ myslí si publicista.